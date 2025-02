El pacto secreto de Szczesny con el Barça explica muchas cosas: 'Ya sabía que...'

Szczesny llegó al Barça hace unos meses con la idea de reforzar la portería, que había quedado algo vacía tras la lesión de Ter Stegen. El portero alemán, según informó el club tras el reconocimiento médico, sufrió "una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha".

Rápidamente se supo que Ter Stegen no regresaría hasta la temporada que viene, puesto que tuvo que ser operado. Aunque su recuperación avanza bien, no se pueden forzar los tiempos y la portería ha quedado en manos de Szczesny. En principio, Iñaki Peña iba a ser el encargado de protegerla, pero una cláusula que no se conocía hasta ahora ha roto todos los esquemas.

La cláusula de Szczesny que nadie conocía

Cuando Ter Stegen cayó lesionado, se daba por hecho que Iñaki Peña sería el encargado de defender la portería el Barça. Aunque se confiaba en el canterano, Hansi Flick pidió el fichaje de un portero, puesto que no lo veía del todo claro. Szczesny, que se acababa de retirar hacía unos meses, fue convencido por Lewandowski y se unió a las filas culés.

Cuando Szczesny aterrizó en la Ciudad Condal, había dudas sobre quién sería el portero titular. El polaco afirmó públicamente que venía a ayudar a Iñaki Peña y que no quería robarle protagonismo. A su vez, Flick también afirmó que Peña era el portero titular y que eso seguiría siendo así.

Lo que nadie sabía es que cuando Szczesny fichó por el Barça, pidió que se le asegurasen minutos sí o sí. Según ha afirmado Relevo recientemente, la directiva le aseguró que sería el guardameta titular cuando recuperase la forma física y cogiese ritmo. Hansi, en principio, no ha tenido nada que ver, puesto que es un requisito que ya se había aceptado anteriormente.

La situación de Iñaki Peña como suplente

Los dolores de cabeza de Iñaki Peña empezaron cuando el entrenador lo castigó por llegar tarde a la charla previa al partido contra el Athletic Club. A partir de ese momento, Szczesny no ha parado de acumular titularidades y solo ha estado fuera un partido —y fue porque le expulsaron en el encuentro anterior—.

Según dijo Deco hace poco, si Szczesny quiere, le renovarán dentro de poco, así que Iñaki Peña tiene los días contados. Cuando regrese Ter Stegen, en principio, Szczesny pasará a ser el portero suplente, así que no hay sitio para el canterano. El puesto de tercer portero siempre suele ser para futuras promesas que juegan en el filial, por lo que habrá cambios dentro de poco.