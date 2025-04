Oficial, Jonathan Tah toma su decisión: Impacto total en el Barça

El FC Barcelona está disfrutando de una temporada exitosa bajo la dirección de Hansi Flick. El equipo ha conseguido grandes logros, como la conquista de la Supercopa de España, la clasificación a las semifinales de la Champions League y la final de la Copa del Rey.

Además, en LaLiga, el Barça se mantiene a solo cuatro puntos del liderato, lo que le permite seguir soñando con el título. Sin duda, el club ha demostrado estar en una buena posición tanto a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, a pesar de estos éxitos, el FC Barcelona no deja de trabajar en reforzar su plantilla para la próxima temporada. El equipo sigue buscando nuevas incorporaciones que fortalezcan las diferentes líneas del campo y una de las principales prioridades de Deco, director deportivo azulgrana, es la de incorporar un central.

La defensa es una zona que el Barça quiere reforzar y, entre las opciones que se están evaluando, destaca el nombre de Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen.

Jonathan Tah confirma su salida del Bayer Leverkusen

En las últimas horas, Jonathan Tah ha confirmado que dejará el Bayer Leverkusen al final de la temporada. Hoy, el central alemán aclaró su situación y confirmó que no renovará su contrato con el club.

"Todo está dicho desde el principio. Hubo un momento en que tomé la decisión de no renovar mi contrato y no quedarme aquí, y sigue así", declaró Tah. De este modo, dejó claro que su futuro ya está definido y que no cambiará de opinión.

Además, el defensor agregó: "No tengo un plazo. Pero el club lo sabe. Y lo he comunicado todo con total transparencia".

Esta noticia ha generado gran interés en el mercado, ya que Jonathan Tah es uno de los defensores más destacados de la Bundesliga y era seguido de cerca por el Barça.

En este sentido, la salida de Tah del Leverkusen ha dejado la puerta abierta para que varios clubes pujen por su fichaje y el Barça se mantiene atento a su situación.

El interés del Barça por Jonathan Tah

El Barça ha estado siguiendo a Jonathan Tah desde hace tiempo. Su calidad y experiencia lo convierten en un refuerzo muy atractivo para el equipo de Hansi Flick.

La necesidad de un nuevo central que compita al más alto nivel y que pueda ayudar a dosificar la defensa hace que Jonathan Tah sea una opción viable. Sin embargo, el mercado es altamente competitivo y otros clubes también están interesados en el defensa.

De este modo, el futuro de Jonathan Tah podría estar ligado al FC Barcelona, pero también existen otras opciones sobre la mesa.

La salida de Jonathan Tah del Bayer Leverkusen abre una oportunidad para el Barça de fichar a un jugador con gran potencial. Sin embargo, la competencia será feroz, y el club catalán deberá moverse rápidamente si quiere asegurarse su fichaje.