El nuevo Sergio Busquets y la intención del Barça con su carrera: Fichaje para 15 años

Sin lugar a dudas, Sergio Busquets dejó un hueco muy difícil de reemplazar con su salida del Barça hace unas temporadas. Sergio Busquets se convirtió en toda una leyenda icónica de La Masía en el Camp Nou logrando conquistar todos los títulos posibles. Tras 17 temporadas en el primer equipo, Sergio consiguió 31 títulos, marcando una época histórica y triunfal en el barcelonismo.

No ha sido fácil para el club encontrarle un digno sucesor en la demarcación del pivote defensivo y desde su salida varios son los futbolistas que han ocupado esta posición. Con la llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça, el técnico alemán ha demostrado su gran confianza en la cantera blaugrana. No le ha temblado el pulso a la hora de hacer debutar jóvenes talentos y de otorgarles su confianza.

La pasada temporada hizo debutar a un joven talento de 17 años, Marc Bernal, el de Berga demostró sus grandes cualidades en pretemporada. Sus actuaciones convencieron a Hansi Flick quien apostó por el canterano en los primeros encuentros ligueros. Desgraciadamente, Marc Bernal se lesionó de gravedad en su rodilla en Vallecas quedando fuera de la competición por lo que restaba de temporada.

Hansi Flick planea el retorno de Marc Bernal

El joven centrocampista de La Masía sufrió un grave revés en su progresión con su lesión de rodilla, pasado casi un año, su recuperación es total. Marc Bernal tiene que ser uno de los fichajes de esta temporada con su regreso al grupo después de su lesión de larga duración. Su recuperación a nivel físico es completa y ahora solo hace falta que vaya cogiendo ritmo de competición.

Flick ha diseñado un plan para que el joven talento vaya teniendo minutos y entre de forma paulatina al grupo como ya hizo con Gavi. Flick lo tiene claro y no correrá riesgos con Bernal y no le dará minutos hasta después de la primera parada por selecciones. Si por el de Berga fuera, ya habría jugado en el Gamper pero Flick frenó sus ansias de regreso.

Marc Bernal para 15 años

El técnico alemán le dirigió un claro mensaje: te quiero para 15 años no por un amistoso, señalando la gran confianza que tiene en el centrocampista. El joven Bernal tiene a su compañero Gavi que le servirá de claro ejemplo después de pasar por una situación muy similar. El retorno progresivo y sin prisas es básico para evitar recaídas y que el jugador vaya ganando en confianza en el día a día.

Hansi Flick es consciente que con la temprana edad del jugador, 18 años, hay que ir con pies de plomo y toda precaución es poca. Si todo evoluciona como se espera, entre el 10 y el 15 de septiembre podría llegar la esperada alta competitiva para Marc Bernal. Una fecha que el canterano tiene especialmente gravada en su calendario personal para volverse a sentir futbolista en los terrenos de juego.