Ni PSG ni City, Lamine Yamal escucha al rival nº1 del Barça: Jorge Mendes lo confirma

Lamine Yamal es la mayor explosión de talento a nivel mundial. Con solo 17 años se ha ganado el respeto de compañeros y contrarios, que no logran comprender cómo es capaz de tomar decisiones tan acertadas partido tras partido. Con 11 goles y 16 asistencias en su cuenta particular esta temporada, no hay duda de que el '19' del Barça está en la agenda de los mejores equipos del continente.

En este sentido, hace un año el PSG llegó a ofrecer 200 millones para hacerse con sus servicios, mientras que el City también lo sigue muy de cerca. Sin embargo, Laporta y la directiva culé fueron muy claros sobre el futuro de Lamine Yamal: se queda en el FC Barcelona. Una respuesta que no ha frenado el interés del mayor rival del Barça, que ya ha llamado a Jorge Mendes para hablar del posible traspaso.

El futuro de Lamine Yamal enciende las alertas

Lamine Yamal tiene contrato con el Barça hasta el verano de 2026 y es una de las renovaciones que todavía están pendientes. La mayoría de sus compañeros jóvenes ya han prolongado sus vínculos con el club, pero es por un motivo. Todos ellos son ya mayores de edad y se les puede hacer contratos de larga duración, pero Lamine todavía tiene 17 años, así que tendrá que esperar un poco más.

De momento, el Barça se ha centrado más en renovar contratos que en hacer grandes fichajes, puesto que el futuro del club pasa por lo que ya hay en casa. Los de la Ciudad Condal confían plenamente en sus chicos y prefieren tener la garantía de que seguirán muchos años. En el caso de Lamine Yamal no hay dudas: Joan Laporta prepara un nuevo acuerdo TOP a la altura de su nivel.

Se sabe que ya hay un preacuerdo entre el FC Barcelona y el agente de Lamine Yamal, Jorge Mendes, para su nuevo contrato. En principio, este mismo verano se hará oficial, pero hasta entonces todo puede pasar. En concreto, parece que el rival nº1 del Barça, el Real Madrid, quiere llevarse a Lamine este mismo verano y ya ha hablado con Mendes sobre el tema.

El Real Madrid pregunta por Lamine Yamal

Según Mundo Deportivo, el Real Madrid está preguntando constantemente por Lamine Yamal. Florentino Pérez llama a Mendes de forma recurrente, pero el agente del extremo le ha dejado claro que su sueño es el Barça. Aun así, el presidente blanco no se da por vencido y sigue a la espera de ver qué pasa con su renovación.

En principio, Lamine Yamal firmará su prolongación con el Barça dentro de poco, puesto que él mismo ha hablado del tema en diversas ocasiones. Es prácticamente imposible que fiche por el Real Madrid algún día, pero la historia del fútbol deja claro que nunca se puede dar nada por hecho. Eso sí, Mendes ha sido muy claro: "Que se lo quiten de la cabeza", ha dicho.