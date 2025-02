Nadie esperaba el gesto de Pere Romeu con Mapi León: 'En el vestuario...'

La polémica que rodea a Mapi León ha generado un gran revuelo en el fútbol femenino. La jugadora del Barça Femenino está en el ojo del huracán por un gesto en el partido ante el Espanyol, que el club blanquiazul no ha visto con buenos ojos.

El Espanyol no tardó en reaccionar con un comunicado denunciando públicamente lo ocurrido. Mientras que el Barça y la propia Mapi León respondieron negando rotundamente que el gesto tuviera la intención que se le atribuye.

La situación ha puesto a la futbolista en una posición complicada. Sin embargo, no está sola. Su equipo y su entrenador, Pere Romeu, han salido en su defensa de manera contundente.

El apoyo incondicional del vestuario

En un momento de gran presión mediática, el FC Barcelona ha cerrado filas en torno a Mapi León. Su entrenador, Pere Romeu, dejó claro que el vestuario está con ella y que confían plenamente en su versión de los hechos.

Durante el partido de la Copa de la Reina contra el Madrid CFF, la central no jugó. Romeu tomó la decisión de dejarla en el banquillo tras unos días de intensa polémica. "Viene de unos días exigentes a nivel emocional, con mucho revuelo, y creíamos que lo mejor era que jugaran otras jugadoras", explicó en TV3 y RTVE.

Pero lo más importante llegó después. Pere Romeu le transmite su apoyo de manera directa . "Nos creemos su versión, así que a echarle un cable, a estar pendientes de ella y a apoyarla en todo lo que necesite, igual que el club", aseguró.

Las capitanas también se pronuncian

El respaldo a Mapi no se ha quedado solo en las palabras del entrenador. Marta Torrejón, una de las capitanas del equipo, también dejó claro que el grupo está con su compañera. "No es una situación nada cómoda, el equipo la apoya a tope y, de momento, parece que no ha salido nada más, así que se queda así", afirmó.

Este gesto de unidad dentro del vestuario refuerza la postura del Barça en este caso. Mapi León sabe que no está sola y que tanto sus compañeras como el cuerpo técnico están con ella en este momento complicado.

¿Qué pasará ahora?

La controversia sigue en el aire y no está claro cómo terminará esta historia. De momento, la futbolista ha recibido el respaldo total de su equipo, lo que sin duda es un alivio en medio de la tormenta.

Ahora, la mirada está puesta en el próximo partido del Barça. ¿Volverá Mapi León al once titular? ¿Se calmará la polémica en los próximos días?.