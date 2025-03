Mejor que Mohamed Salah, el Barça evita que se vaya a Arabia: Deco consigue su firma

Mohamed Salah está siendo uno de los mejores extremos de la Premier League y el Liverpool está donde está gracias a su rendimiento TOP. El egipcio ha recibido muchas ofertas a lo largo de estos últimos años, pero ha preferido quedarse en su actual equipo. Con contrato hasta este verano, el atacante tiene que empezar a pensar en su futuro.

Por lo que se sabe, Mohamed Salah no ha llegado a ningún acuerdo de renovación con su entidad y quedará libre este verano. El Barça, paralelamente, quiere asegurarse buenos resultados en ataque. Aunque Salah era la mejor opción para reforzar la ofensiva, Deco conseguirá la firma de otro crack que ofrece más garantías.

Deco descarta a Mohamed Salah

Deco ha tenido que lidiar con muchas situaciones que no cualquiera podría llevar. El portugués pasó de ser agente de futbolistas a director deportivo en tan solo unos meses, algo que chocó a buena parte de la afición. Aunque ha cometido errores como el de Vitor Roque, también ha fichado a algunos cracks muy competentes.

Durante el mercado de fichajes de verano, la gente criticó mucho a Deco por su poco movimiento, puesto que no se puso manos a la obra hasta la última semana. De hecho, que fuese incapaz de convencer a Nico Williams fue uno de los motivos por los que la gente se enfadó. Tras el "no" del extremo del Athletic, Deco no quiere correr riesgos con posibles fichajes como el de Mohamed Salah y ha tomado una decisión trascendental para el futuro del club.

Mohamed Salah lleva 30 goles y 22 asistencias en 40 partidos, números que han llamado la atención del Barça. Sin embargo, Deco parece que prefiere quedarse con su gran protegido: Raphinha. El '11' del Barça ya suma 25 tantos y 18 asistencias en 40 encuentros, obligando al director deportivo a ofrecerle la renovación.

Raphinha firmará con el Barça hasta 2030

Aunque Mohamed Salah sería una gran incorporación, Deco prefiere asegurar a Raphinha, a quien convenció para que no se marchase a Arabia en verano. Aunque el brasileño no se quería marchar, su mal momento le obligó a plantearse la opción de irse a Arabia Saudí. Pero ahora, viendo su gran momento de forma, el director deportivo alargará el contrato de Raphinha hasta 2030.

Raphinha quiere quedarse en el Barça y Deco quiere que siga, así que no habrá problemas para su continuidad. Eso sí, la decisión provocará consecuencias en la planificación deportiva del Barça. Si el club decide renovar al '11' no tendrá presupuesto ni masa salarial suficiente para intentar fichar a Mohamed Salah.

Por lo tanto, Deco debe decidir entre Raphinha y Salah, y su decisión ya está tomada. Prefiere quedarse con el brasileño, que ya ha demostrado adaptarse al estilo que propone Flick y que está rindiendo a gran nivel.