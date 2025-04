Joan Laporta responde a Javier Tebas con una foto histórica: Lo prometido es deuda

Desde hace tiempo, Javier Tebas ha emprendido una cruzada contra el Barça, especialmente en lo que respecta al control económico y normas de Fair Play. Como presidente de LaLiga, Tebas ha bloqueado varias operaciones de Joan Laporta, impidiendo fichajes importantes. Además, fue uno de los principales responsables de la salida de Leo Messi, y casi impidió la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

Javier Tebas vs. Joan Laporta

El conflicto alcanzó su punto álgido cuando Javier Tebas intentó bloquear la inscripción de Olmo y Pau Víctor. Afirmó que las cuentas del Barça no eran correctas, señalando que el club no cumplía con los requisitos económicos para inscribir a los futbolistas. Para contrarrestar esto, Joan Laporta incluyó la venta de asientos VIP del nuevo Camp Nou en el ejercicio contable.

Sin embargo, Javier Tebas no aceptó esta solución, alegando que los asientos VIP no podían ser contabilizados, ya que aún no se habían construido. A pesar de la cautelar emitida por el Consejo Superior de Deportes, Tebas continuó con su postura, tratando de revertir la inscripción de Olmo y Pau para desesperación de Joan Laporta.

La respuesta de Joan Laporta a Javier Tebas no se hace esperar

En las últimas horas, Joan Laporta ha respondido de manera contundente a Javier Tebas. El presidente del Barça publicó una foto desde el Camp Nou en obras, sentado en uno de los nuevos asientos VIP del estadio. Esta imagen no solo es simbólica, sino que demuestra que los avances en la construcción de estos asientos están mucho más avanzados de lo que LaLiga esperaba.

Con esta foto, Joan Laporta ha dado un golpe sobre la mesa, demostrando que la venta de los asientos VIP ya es una realidad. Con estos avances en la construcción del Camp Nou, Javier Tebas ya no podrá usar más este argumento en contra del Barça. La venta de los asientos VIP está completamente justificada, y ahora el Barça puede seguir adelante con sus otras operaciones, sin que la interferencia de Tebas lo frene.

El presidente del Barça, junto con el CEO de Limak, la empresa encargada de las obras, supervisaron los avances en la remodelación del estadio. Ya se han instalado la mayoría de los asientos VIP, y la construcción del nuevo césped y las instalaciones continúa a buen ritmo. Con más de 3.000 operarios trabajando las 24 horas, el proyecto del Camp Nou avanza para ofrecer un estadio moderno y con una capacidad ampliada para el 2026.