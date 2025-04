Joao Félix llama al Barça para avisar sobre Ferran Torres: ´Me han dicho que...'

Una vez más, Joao Félix ha decepcionado con su juego en un nuevo equipo, en esta ocasión en el AC Milan donde no ha acabado de encontrar su lugar. En el conjunto italiano tenían depositadas muchas esperanzas en el delantero portugués pero todo ha acabado en una ilusión. Sus inicios fueron prometedores, anotando un gol en su debut contra la Roma en partido de Copa.

Transcurridos dos meses de este partido, Joao Félix no ha vuelto a marcar y sus actuaciones no han hecho que pueda consolidarse con los rossoneros. Su aventura en el equipo milanés, en calidad de cedido, parece llegar a su fin y su vuelta al Chelsea, está próxima. El club italiano no cuenta con el luso para la próxima temporada.

Su aventura en Italia recuerda mucho a su paso por el Barça que llegó cedido del Atlético de Madrid creando ilusión en la afición en sus inicios. Con el paso del tiempo, la figura del portugués se fue desvaneciendo, pasando con más pena que gloria. Dejó ciertos destellos de su calidad pero nunca acabó de alcanzar una regularidad que convenciese a los técnicos.

Ferran Torres la alternativa a Joao Félix

Hansi Flick tenía muy claro que no contaba con Joao Félix, sus actuaciones no convencieron y al final de su cesión, regresó al Metropolitano. Ferran Torres se convirtió en el jugador que reemplazó a Joao Félix en su papel de revulsivo y la apuesta de Flick ha sido todo un éxito. El delantero valenciano está culminando una magnífica temporada y ya lleva anotados 16 goles.

El Barça está muy satisfecho con el rendimiento de Ferran Torres y estaría dispuesto a renovar al valenciano. Sin embargo, tras descubrir la última hora de Joao Félix, todo podría cambiar. El gran rendimiento de Ferran no ha pasado desapercibido y hay equipos europeos que siguen sus movimientos.

Joao Félix advierte al Barça

El AC Milan ha comunicado al delantero portugués, cedido por el Chelsea, que no cuentan con él y descartan prorrogar la cesión. Sin embargo, el AC Milan necesitará de un jugador con unas características similares y se habría fijado en la figura de Ferran Torres. El polivalente delantero culé interesa en San Siro, el Milan ya intentó su fichaje el pasado mes de enero via cesión.

Hansi Flick está muy satisfecho del delantero, el cual se ha convertido en un atacante de garantías cuando lo ha necesitado. Ferran Torres ha asumido perfectamente su rol y se ha convertido en una alternativa al tridente. La intención del Barça es renovarle pero todo dependerá de la oferta que los milaneses puedan realizar por Ferran.