Héctor Fort responde a la oferta recibida: ya tiene nuevo equipo, se va en verano

Héctor Fort fue uno de los descubrimientos de Xavi Hernández, quien vio algo especial en el joven de La Masía. El lateral tuvo la suerte de coincidir con la mala racha económica, lo que le brindó minutos a muchos canteranos. Rápidamente empezó a sumar minutos hasta acabar afianzándose como alternativa a Alejandro Balde y Jules Koundé.

Sin embargo, desde la salida de Xavi Hernández, Héctor Fort han perdido bastante protagonismo. Hansi Flick no termina de confiar en sus capacidades y solo le da minutos en casos extremos, como el jueves ante el Valencia, cuando saltó con el partido ya decidido. Parece que la situación no va a cambiar en el futuro próximo, así que todo hace pensar que habrá un cambio drástico en la carrera del joven defensor.

El futuro de Héctor Fort en el Barça

Héctor Fort se ha ganado el respeto y el aprecio de los aficionados del FC Barcelona, que ven en él a un canterano con mucho talento por ofrecer. De hecho, aunque Hansi Flick está haciendo grandes cosas, parte de los culés pido más minutos para el '32'. De todos modos, no se le puede recriminar nada al alemán, puesto que está llevando al Barça al siguiente nivel.

Hansi Flick ha hecho que los catalanes vuelvan a estar en el lugar que se merecen, en lo más alto de Europa. Además de ganar los partidos, el Barça está mostrando un fútbol muy completo y unas tácticas muy trabajadas en los entrenamientos. Teniendo en cuenta que la plantilla titular está funcionando muy bien, Héctor Fort tiene pie y medio en la rampa de salida.

Jules Koundé está mostrando su mejor fútbol y es muy difícil que alguien pueda quitarle el puesto si sigue en la misma dinámica. En este sentido, varias fuentes están hablando de la salida de Héctor Fort, asegurando que tiene varias opciones encima de la mesa. En concreto, el Valencia de Corberán desea hacerse con sus servicios.

El Valencia quiere a Héctor Fort

Héctor Fort tan solo ha jugado 388 minutos esta temporada (72 en el filial) y la situación empieza a ser frustrante. En busca de oportunidades, el lateral se está planteando hasta cuándo vale la pena esperar. Según Sport, el defensa ha recibido noticias sobre el interés del Valencia, que le quiere desde hace meses.

Gente cercana a Héctor Fort afirma que no quería salir este mercado de invierno y que no se lo planteará hasta que acabe la temporada. Tendremos que ver qué pasa, pero el Valencia no se dará por vencido fácilmente. Seguramente, en verano, los de Corberán vuelvan a la carga para intentar conseguir la cesión del '32', que debe salir para acumular minutos y experiencia.