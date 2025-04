Gonzalo Miró no se calla nada tras el Atleti-Barça: 'Lo que me remata es que...'

Anoche, el Metropolitano acogió el Atlético-FC Barcelona, partido en el que los catalanes lograron el pase a la final de la Copa del Rey. El duelo comenzó con un Barça dominante y fue Ferran Torres quien se encargó de desnivelar la balanza en la primera mitad, anotando un bonito gol que resultó ser definitivo. A pesar de que el Atleti mostró mucha más garra en la segunda parte, los colchoneros no lograron concretar ninguna de sus ocasiones y se despidieron del torneo.

La victoria del Barça no solo les da el pase a la final, sino que también los mantiene vivos en todas las competiciones esta temporada. Por otro lado, el Atleti vive una realidad muy distinta. Los de Simeone, que parecían sólido al inicio de la temporada, se han hundido en el último mes, lo que ha generado una gran frustración tanto en la afición colchonera.

La hinchada no está contenta con lo que está viendo, y uno de los comentarios más contundentes ha venido de Gonzalo Miró, voz autorizada del Atlético de Madrid. Miró, quien es conocido por su cercanía al club y su honestidad al analizar los partidos, no dudó en dar su opinión sobre lo sucedido en el Metropolitano. Para él, el plan de Simeone fue erróneo desde el principio, y no dudó en criticar la falta de claridad táctica del equipo.

Gonzalo Miró lo deja muy claro

Gonzalo Miró no se mordió la lengua y expresó su descontento con el planteamiento del entrenador argentino. "Es evidente que el plan de Simeone fue erróneo cuando cambió la predisposición cuatro veces en la primera parte. No jugaron con la localía, tiraron esa baza", empezó diciendo.

Pero Gonzalo Miró no se quedó ahí y fue a más en su discurso. "No se enteraban de nada ni jugadores ni entrenador. Ya lo que me remata es que Simeone no tenga capacidad de autocrítica al escucharle", sentenció.

El comentarista no ocultó su frustración al ver cómo el Atleti no aprovechó su condición de local en un encuentro tan crucial. La falta de coherencia táctica y los cambios de enfoque durante la primera mitad fueron puntos de crítica para Miró. Considera que el equipo no supo aprovechar su momento para hacer frente a un Barça que, a pesar de las adversidades, logró llevarse la victoria.

Las declaraciones de Gonzalo Miró no solo reflejan el malestar generalizado de la afición, sino también la incertidumbre que rodea a la figura de Simeone. La falta de autocrítica por parte del entrenador y la falta de una dirección clara en los partidos está llevando al Atleti a un periodo de dudas. Este verano podrían producirse cambios.