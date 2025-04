Fichaje cerrado, menos de 10 millones, Barça y Atlético aceptan: Laporta le dice adiós

Barça y Atlético de Madrid son dos equipos que compiten cada año por los títulos en liza, pero también en el mercado de fichajes. Desde hace varias temporadas, es habitual observar traspasos e intercambios entre ambas entidades. Los ejemplos más importantes los tenemos en David Villa, Luis Suárez o el mismo Antoine Griezmann.

En los últimos días, Laporta ha conseguido cerrar un nuevo traspaso al Atlético: el primer descarte de Flick se despide del Barça. Era un secreto a voces que Simeone iba tras la pista de un activo del club catalán que no cuenta para el técnico alemán. Lo conoce perfectamente y sabe lo que puede aportar, así que ha pedido un esfuerzo a Enrique Cerezo para cerrar su traspaso.

En este sentido, pese a que todavía no es oficial, es muy probable que Clément Lenglet no vuelva a vestir la camiseta del FC Barcelona. Actualmente está cedido, precisamente, en el Atlético, y Simeone está encantado con su rendimiento. Flick no cuenta con él y Laporta activará su venta, aunque ya tiene asumido que no podrá recuperar los 35 millones que el Barça pagó en su día.

Laporta pone precio a Clément Lenglet

Clément Lenglet es un futbolista que tiene un alto salario en la plantilla culé y Laporta quiere darle salida lo antes posible. Se ha hablado de un acuerdo cercano a los 10 millones, pero la realidad es otra. Finalmente, el Barça se tendrá que contentar con una cifra más baja, alrededor de los 6 'kilos'.

Un precio más que razonable teniendo en cuenta el buen rendimiento ofrecido esta temporada vistiendo de rojiblanco. Laporta se asegura de esta manera liberar masa salarial para posibles fichajes objetivo del próximo mercado estival. Clément Lenglet dejará de ser un lastre para el Barça y el Atlético incorporará a un central que les ha venido como anillo al dedo esta temporada.

Simeone apuesta por Clément Lenglet

Clément Lenglet ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Simeone esta campaña. Tras un inicio irregular, el central galo se ha asentado en el equipo titular del Cholo. Lenglet ha disputado, hasta el momento, 29 encuentros, 2.456 minutos de juego efectivo, marcando 2 goles y dando 2 asistencias.

Aunque su llegada no generó gran ilusión en la afición del Atlético de Madrid, el central ha sabido ganarse un puesto en el once titular. Gracias a su profesionalidad y solvencia defensiva, se ha convertido en una pieza clave en la defensa atlética. La apuesta de Simeone por Clément Lenglet no solo responde a una gran temporada, sino también a una planificación a largo plazo.