Lamine Yamal, delantero del Barça e internacional con España, ya es una de las grandes estrellas del fútbol mundial y, cuando se acerca una gran fecha, todo el planeta se paraliza. Todavía tiene 17 años, pero lo cierto es que Lamine Yamal ya reconoce la magnitud de su figura, algo que queda claro cada vez que llega un gran partido de fútbol. Es, precisamente, lo que ha sucedido este mismo lunes, cuando solo faltan algunas horas para que se dispute el Barça-Borussia Dortmund de UEFA Champions League.

Barça y Borussia Dortmund se verán las caras en los cuartos de final de Champions League y buscarán con hacerse un hueco en las semifinales. El partido de ida será este miércoles y, al parecer, Lamine Yamal ya está enfocado en esta nueva misión, clave para que el Barça regrese a su mejor versión futbolística. El conjunto culer se verá las caras con el Borussia Dortmund tras empatar (1-1) contra el Betis en Liga, por lo que el Barça buscará regresar a la senda del triunfo.

Para que el Barça tenga opciones de ganar al conjunto alemán será vital que Lamine Yamal, crack español de solo 17 años, vuelva a vivir una gran noche mágica en Montjuïc. Lamine Yamal no estuvo fino contra el Betis en Liga, pero por su última publicación en redes sociales, podemos intuir que está listo para derrotar al Borussia Dortmund. Ahora bien: ¿qué significa el enigmático mensaje de Lamine Yamal en redes sociales? ¿Qué opina el Barça?

El enigmático mensaje de Lamine Yamal antes del Barça-Borussia Dortmund: '¿Qué es...?'

Como ya es habitual en las horas previas a un gran partido, Lamine Yamal se pone la capa de héroe y se prepara para llevar al Barça hacia la victoria. No solo ha sucedido con el Barça, de hecho la tradición empezó durante la Eurocopa del pasado verano, cuando Lamine Yamal aprovechaba las horas previas a los encuentros para lanzar mensajes. A veces se motivaba a través de las críticas y, en otras ocasiones, lo hacia por mediación de frases motivacionales, como ha sucedido en esta ocasión previa al Barça-Borussia Dortmund.

"Off the radar. On a mission", ha publicado Lamine Yamal en su cuenta oficial de Instagram, que cuenta con casi 28 millones de seguidores. ¿Qué significa? Pues, en este caso, hace referencia a que 'está fuera de radar', algo que va vinculado a la concentración y al estar enfocado de cara al importante partido europeo.

Además de publicar un carrusel de fotos en su perfil de Instagram, Lamine Yamal también ha actualizado su foto de perfil. En este espacio se puede ver la misma frase anteriormente mencionada, por lo que la intención de recordar el mensaje es más que clara por parte del crack Lamine Yamal. El Barça tiene una misión y Lamine Yamal está preparada para ella: los cuartos de final están aquí y este miércoles habrá el primer asalto entre Barça y Borussia en Barcelona.