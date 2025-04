El CSD humilla a Javier Tebas contando la verdad sobre Dani Olmo: 'Juega por su c...'

El lío entre Javier Tebas, presidente de LaLiga, y el Consejo Superior de Deportes (CSD) por la inscripción de Dani Olmo está lejos de llegar a su fin. Hace unos días conocíamos el último episodio de esta larga serie con la decisión del organismo público de mantener la cautelar a Olmo y Pau Víctor, permitiendo así que puedan jugar. Sin embargo, solo unas horas después, Tebas respondió enviando el caso a los juzgados en un desesperado intento por detener la decisión del CSD, aunque sin demasiado éxito.

Si nada cambia, y parece difícil que vaya a hacerlo, Dani Olmo y Pau Víctor podrán jugar sin problemas con el FC Barcelona hasta el final de la presente temporada. Una decisión que no ha sentado nada bien a Javier Tebas, quien considera que la imparcialidad de LaLiga se está viendo afectada, pues no todos juegan con las mismas normas. El lío es tremendo y el futuro de lo más incierto, pues los detalles no están del todo claros y se pierden entre tanta burocracia.

Ahora bien, en las últimas horas, José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del CSD, quizá cansado por todo lo sucedido, ha dado la cara públicamente. Lo ha hecho charlando con Josep Pedrerol y lo cierto es que no se ha guardado nada. Ha analizado el caso de Dani Olmo y, para rematar, ha sentenciado a Javier Tebas con una afirmación que no ha pasado desapercibida.

El CSD culpa a Javier Tebas de que Dani Olmo pueda jugar

Pedrerol ha preguntado a Uribes si todo el caso Dani Olmo se reduce a un defecto de forma, algo a lo que el máximo representante del CSD ha respondido con sinceridad. "Más que defecto de forma, yo diría nulidad de pleno derecho. Si no haces las cosas bien, siguiendo los cauces establecidos, en las formas establecidas, porque en derecho es clave, es fundamental", ha reconocido.

Una sentencia que ha dado pie al dardo definitivo a Javier Tebas: "Si se hubieran hecho las cosas bien, Dani Olmo no estaría jugando". De este modo, parece evidente que la insistencia de Tebas y de LaLiga en que no juegue Dani Olmo está fundamentada. Sin embargo, el CSD considera que las formas y los procedimientos no han sido correctos y ha dado la orden, "siguiendo criterios estrictamente jurídicos", de permitir a Olmo seguir jugando.

Javier Tebas responde a Uribes

Tras salir a la luz las declaraciones del presidente del CSD, Javier Tebas ha respondido en sus redes sociales.

"El presidente del CSD ha señalado públicamente que la responsabilidad en el caso de Dani Olmo es de LaLiga, por haber planteado el asunto en una Comisión de Seguimiento sin competencias. Ante esa afirmación, cabe formular una pregunta sencilla", ha empezado diciendo Tebas.

"Quién expidió entonces la nueva licencia de los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor. La propia resolución del CSD no consigue establecer ninguna fecha de expedición, y ante esa ausencia, concluye que las licencias anteriores nunca fueron canceladas". Sin duda, un asunto que todavía traerá mucha cola.