Confirmado, intercambio entre Barça y Bayern: 'Dani Olmo se va para que llegue...'

Dani Olmo fue el gran fichaje de verano y todos los aficionados le han mostrado su apoyo desde ese momento. De hecho, fue la prioridad absoluta del club y Deco hizo todo lo posible para que fuese real. Aunque los hinchas estaban pendientes de la incorporación de Nico Williams, se le ha recibido con mucho afecto.

El Barça se está recuperando poco a poco de su crisis económica y la incorporación de Dani Olmo es el reflejo perfecto de ello. Hace un par de años, habría sido impensable que se gastasen, aproximadamente, 60 millones por un futbolista. Ahora, las dudas están empezando a aparecer en la Ciudad Condal y el Bayern de Múnich está abierto a negociar.

El paso de Dani Olmo por el Barça

Dani Olmo es uno de los mejores mediocentros de la actualidad y el nivel que mostró con el Leipzig y en la Eurocopa lo demuestran. Una vez finalizada la competición europea, los agentes del mediapunta aceleraron las conversaciones con las altas esferas del Barça. Por desgracia, su incorporación no ha sido algo fácil y se ha visto envuelto en varias polémicas.

Aunque es verdad que Dani Olmo no puso problemas e hizo que todo fuese sencillo, el Fair Play financiero se ha interpuesto entre él y el conjunto catalán. Además de que no pudo jugar los primeros partidos porque Deco no podía inscribirle en ese momento, todavía están pendientes de la resolución del CSD. Se le pudo inscribir porque se dio de baja la ficha de Andreas Christensen, pero a partir del 1 de enero se tenía que buscar otra forma.

Aunque Dani Olmo ha sido muy paciente con el Barça en lo que a términos económicos se refiere, su entorno está algo cansado. Si a esto se le suma que el jugador se ha lesionado en diversas ocasiones, puede haber algún problema. El Bayern de Múnich está interesado en él y puede proponer un intercambio interesante.

El Bayern de Múnich va tras Dani Olmo

El Barça ya sabía que Dani Olmo tiende a lesionarse antes de ficharle, así que no es ninguna sorpresa. De todos modos, ha jugado poco más del 30% de los minutos. Esto podría hacer que el Barça acepte la propuesta de cambiarle por Jamal Musiala, la estrella del Bayern de Múnich.

Para que esto sea real, el Barça tendría que pagar una buena suma de dinero además de dar a Dani Olmo, puesto que Jamal Musiala está bien valorado. Su valor de mercado es de 140 millones de euros, mientras que el de Olmo es de 60.