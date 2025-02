Confirmado, acuerdo total: Ronald Araújo se va, Flick ya ha fichado a su sustituto

Ronald Araújo es uno de los mejores centrales del mundo y el Barça tuvo la suerte de hacerse con él hace unos años. Los catalanes viajaron a Uruguay, su país natal, a ver qué tal jugaba y se llevaron una grata sorpresa. Ya hace tiempo que subió al primer equipo y desde ese momento ha sido una de las piezas fundamentales de la plantilla.

Pese a que empezó la temporada lesionado, Ronald Araújo no ha dejado de estar en el foco. Primero porque Cubarsí e Íñigo le han quitado el sitio de manera incontestable, pero también porque el año que viene llegará un nuevo central que gusta mucho a Hansi Flick. Parece que el uruguayo podría hacerle frente a un problema bastante grande.

Ronald Araújo y su futuro en el Barça

Ronald Araújo ha sido imprescindible para el Barça desde que subió al primer equipo, pero últimamente no ha tenido suerte. En verano, el central cayó lesionado y no ha vuelto a la plantilla hasta hace muy pocas semanas. Eso sí, pese a no estar disponible, Flick siempre ha dejado claro que cuenta con él

El técnico alemán le ha dado un giro radical al FC Barcelona y es la esperanza de todos aquellos culés que han visto a su equipo pasar por malos momentos. Estos últimos años, los de la Ciudad Condal han pasado por dificultades, pero la situación está mejorando cada vez más. Además de estar saneando las cuentas, los futbolistas están mejorando con Flick.

De cara al próximo mercado de fichajes de verano, el Barça saldrá con todo a por refuerzos de primer nivel. Uno de los máximos perjudicados podría ser Ronald Araújo, quien está por detrás de Pau Cubarsí e Íñigo Martínez. Y no solo eso, pues su principal amenaza es que Flick ha pedido la incorporación de Jonathan Tah, zaguero del Bayer Leverkusen.

Jonathan Tah, el elegido de Flick

Flick ha tenido que adaptarse a las cuentas del Barça, pero Jonathan Tah entra dentro de las posibilidades del club. El contrato del central vence en unos meses y cada vez está más cerca de la Ciudad Condal. Teniendo en cuenta que su estilo de juego es exactamente lo que quiere Flick, es probable que Ronald Araújo tenga que irse.

Pau Cubarsí es intocable y se dice que Íñigo Martínez renovará dentro de muy poco, así que Ronald Araújo tiene un grave problema. Se sabe que la cláusula del uruguayo se ha rebajado (de 1.000 millones a 65), por lo que se ha dejado la puerta de salida más que abierta. Todo apunta a que Flick preferirá a Jonathan Tah antes que a Araújo, por lo que su salida cobra fuerza de nuevo.