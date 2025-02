El Chelsea se une al PSG en la puja por fichar a la gran perla del Barça: solo vale 7M

El Barça de Hansi Flick destaca, sobre todo, por la apuesta por el talento joven y formado en la Masia, que está dando un rendimiento espectacular en este arranque de temporada. Ahora bien, el Barça sabe que no siempre todos los jugadores están igual de satisfechos con sus oportunidades, por lo que entiende que puede haber salidas inesperadas y algo dolorosas. Es, justamente, lo que está sucediendo con una de las grandes perlas del Barça, que apenas está teniendo minutos con Flick y que tiene ofertas de Chelsea y PSG francés.

El Barça de Joan Laporta ya sabe que está obligado a vender para poder fichar a nuevos futbolistas que refuercen la plantilla del primer equipo. Desde el club reconocen que algunas de estas salidas serán muy dolorosas, pero también admiten que, en otras condiciones económicas, no se darían. A todo esto, clubes muy potentes a nivel financiero ya están al acecho y, tanto es así, que hasta con la temporada en juego ya empiezan a cerrar sus primeros fichajes.

En este caso, el Chelsea de Enzo Maresca se ha unido al PSG en la lucha o puja por fichar a una de las grandes perlas del Barça. Hablamos de un talento que está brillando con el Juvenil A y que el Barça todavía no ha hecho debutar con el primer equipo, aunque se ha entrenado varias veces. Además, fuentes del entorno del jugador confirman a 'e-Notícies' que el Barça no les ha hecho ninguna propuesta de renovación, por lo que saldría libre al Chelsea o al PSG.

No es ninguna novedad, pero, con la temporada todavía en juego, el Chelsea de Maresca ya estudia nuevos fichajes para el próximo mercado de fichajes de verano 2025. La plantilla de Maresca está más que repleta de talento, pero el club londinense sigue queriendo fichar nuevas piezas y una de estas es la gran perla de la Masia culer. Además del Chelsea, el PSG también sigue la pista de dicho talento, con quien el Barça todavía no se ha sentado a negociar una posible renovación, que sería lo idóneo.

A pesar de todo el dinero invertido, el Chelsea quiere más y, por consiguiente, ya se ha sumado, juntamente con el PSG, a la puja por pescar en el Barça. Igual que en Can Barça son optimistas en algunas operaciones, en esta no lo son para nada. Tanto es así que, el presidente del Barça, Joan Laporta, se ha cerrado en banda y piensa romper relaciones con el Chelsea, que todavía no ha recibido respuesta del jugador.

La lucha entre Barça y Chelsea está servida y Enzo Maresca está apretando mucho para que la joven perla azulgrana también se posicione a favor del costado de los 'blues'. El Chelsea, al igual que el PSG, ya se ha acercado al futbolista en cuestión, que tiene contrato hasta 2025. Según apuntan varios digitales, el conjunto londinense de Maresca va con todo a por un delantero que, pase lo que pase, tiene pie y medio fuera del Barça.

Dicho jugador, de 18 años de edad, brilla en el Juvenil A del Barça, que está clasificado y vivo en la Copa del Rey y en la Youth League juvenil. De hecho, este delantero está siendo clave para el juvenil culer, pues en Europa lleva 4 goles y una asistencia en 6 partidos disputados con el Barça: números de crack. A pesar de estos registros, el Barça no se ha planteado una posible renovación, lo que ha llamado la atención de clubes como el Chelsea y el PSG, ambos muy interesados.

El jugador en cuestión es Hugo Alba, delantero del Barça de 18 años y formado en las categorías inferiores de la Masia. A pesar de la gran campaña de Alba, el Barça no se ha planteado ofrecerle una renovación y, al terminar contrato, el alicantino ya estudia salir libre a finales de año. El Chelsea ha sido el último gran club en preguntar por un Hugo Alba que ha recibido varias ofertas, incluyendo también una del PSG de Luis Enrique Martínez.