¡Bombazo! El Bayern cuenta la verdad sobre Jonathan Tah: 'Su fichaje por el Barça...'

Jonathan Tah está pasando por un gran momento y su situación en el panorama del fútbol es el reflejo perfecto de ello. La temporada pasada fue inolvidable para su conjunto, el Bayer Leverkusen, e hizo que los grandes de Europa se interesasen en él. El Barça fue uno de ellos y cada vez está más cerca de hacerse con los servicios del central.

Desde la llegada de Hansi Flick al Barça hace unos meses, los futbolistas están jugando mejor que nunca y se está notando. Siendo primeros en LaLiga y segundos en la Champions League, los aficionados del club catalán han recuperado la felicidad. Para reforzar todavía más la zaga, los de la Ciudad Condal quieren a Jonathan Tah, pero el Bayern, que era la clara competencia, ha hablado del tema públicamente.

Jonathan Tah, un efectivo de calidad para el Barça

El Barça cuenta con una de las mejores defensas del momento y Flick sabe cómo hacer que funcione a la perfección. La dupla Pau Cubarsí-Íñigo Martínez está dando los mejores resultados posibles y Eric García como revulsivo está siendo clave. Paralelamente, Ronald Araújo ha perdido la titularidad indiscutible y no se sabe qué pasará con él.

Parece que el uruguayo no se está adaptando bien a la táctica del fuera de juego y le está pasando factura. Además de esto, las lesiones no paran de acechar e impedir que tenga continuidad. Aunque ha renovado con el Barça hace poco, su nueva cláusula de rescisión es de 65 millones, así que no se sabe qué pasará.

Si Araújo se acaba marchando, Jonathan Tah solo tendrá que pelear con Íñigo Martínez para asentarse en el once inicial. Flick quiere que Tah llegue en verano sí o sí y lo único que lo complicaba era el Bayern. Por suerte para los culés, los alemanes se han desentendido: su director deportivo lo ha dejado muy claro.

Las declaraciones del Bayern sobre Jonathan Tah

Christoph Freund, director deportivo del Bayern, ha afirmado lo siguiente: "El fichaje de Jonathan Tah no es algo que nos convenga en estos momentos. Nuestra defensa funciona bien y se ha vuelto muy sólida: encajamos pocos goles y estamos muy satisfechos".

Ya sin una clara competencia, el Barça se pone primero en la fila para fichar a Jonathan Tah. Tendremos que estar muy atentos a la situación del central del Leverkusen. Según parece, ya tiene un acuerdo verbal con el club catalán para aterrizar en el Camp Nou este verano y, tras la negativa del Bayern, parece estar más cerca que nunca.