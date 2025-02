Adiós Barça, Lewandowski lo celebra: Luis Enrique gana, fichaje cerrado, se va al PSG

Ya sabemos que uno de los principales puntos de la hoja de ruta culé en el próximo verano será el de mejorar la parcela ofensiva. El actual tridente está rindiendo a la perfección, pero la realidad es que pronto hará falta reforzarla. Se ha demostrado este año cuando Lamine Yamal ha estado ausente que el Barça sufría en demasía; de hecho, no ganaron ningún partido que el joven talento debió perderse por lesión.

Más allá de la búsqueda de un extremo, la demarcación de ariete requerirá de relevo más pronto que tarde. Robert Lewandowski está mostrando una de sus versiones más extraordinarias en el presente curso, es cierto, siendo pichichi de LaLiga y estando en la pelea por ello en la Champions. Sin embargo, el polaco este año cumplirá 37 años y la edad pronto empezará a pasar factura.

Que renovará una temporada más con el Barça es una obviedad que pronto se hará oficial. Pero, aun así, el Barça es consciente de que este verano sería interesante fichar a un '9'. Y una de las opciones que más agradaba tanto a Deco como a Joan Laporta es el ariete de moda en el Viejo Continente: Viktor Gyökeres.

Viktor Gyökeres, entre PSG y Barça

34 goles y 7 asistencias en los 35 duelos que ha disputado esta temporada avalan a Viktor Gyökeres como uno de los '9' más en forma de todo el continente. Se hace complejo hallar un delantero con esos números y por eso los transatlánticos han empezado a fijarse en él. Ya se filtró hace varios meses que el Barça era uno de los grandes interesados.

No obstante, en Lisboa no se comen los mocos y el Sporting no dejará salir a Viktor Gyökeres, su gran estrella, con contrato hasta 2028, a cualquier precio. De hecho, se está hablando ya de que las ofertas que no superen los 80 millones serán directamente desestimadas por el elenco luso. Y el Barça, sabiéndolo, se encontraba estudiando fórmulas para poder participar en la que se prevé como una de las grandes pujas del próximo verano.

Pero el PSG se ha avanzado. Las últimas informaciones que llegan desde Francia apuntan a que los parisinos estarían muy cerca de alcanzar un acuerdo con el Sporting para fichar a Viktor Gyökeres. Y es que Luis Enrique necesita sí o sí a un goleador para su equipo; este año, tras la marcha de Mbappé, han añorado enormemente esa figura.

Así pues, si se cumple este rumor de la prensa gala, Lewandowski podrá respirar tranquilo, pues, en ese caso, no tendría una competencia tan feroz por su puesto. Faltaría por ver, pues, si Deco se lanzaría a por otro ariete o si volvería a confiar, como ha ocurrido este curso, en Lewandowski y Ferran Torres. Lo que parece cada vez más complejo es que Viktor Gyökeres pueda aterrizar en la Ciudad Condal.