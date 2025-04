Hacienda se harta de avisar: te llegará un multazo a casa si no haces esto, date prisa

La Agencia Tributaria ha lanzado un recordatorio urgente a todos los autónomos: la fecha límite para presentar las declaraciones fiscales del primer trimestre de 2025 es el 21 de abril. No cumplir con esta obligación puede acarrear multas significativas, por lo que te recomendamos que no te la juegues por lo que pueda pasar.

Hacienda habla claro a millones de autónomos: debes presentarlo hasta el 21 de abril

Si eres autónomo y has estado de alta en el primer trimestre de 2025, estás obligado a presentar los siguientes modelos. Estos modelos deben presentarse incluso si no has tenido ingresos durante el trimestre. La presentación es obligatoria para todos los autónomos, independientemente de sus ingresos.​

Modelo 303: Autoliquidación trimestral del IVA.​

Modelo 349: Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, si has realizado operaciones con empresas de la UE.​

Modelo 309: Liquidación no periódica del IVA, para quienes están en regímenes especiales como el de recargo de equivalencia.

¿Qué ocurre si no presentas esto? Hacienda avisa, te puedes meter en un buen lío

No presentar esto en plazo resultará en multas fijas hasta 200 euros por no presentar declaraciones informativas.​ Además, sufrirás unos recargos de entre el 5% y el 20% del importe a pagar, dependiendo del retraso. Y si la declaración sale a pagar, se añadirán intereses por el tiempo transcurrido.​

Lo cierto es que Hacienda ha intensificado el envío de cartas a los autónomos durante la campaña de la Renta 2025. Alertando sobre posibles errores en sus declaraciones y permitiéndoles corregirlos antes de que finalice la campaña.

¿Hay alguna excepción?

Solo en casos muy justificados, como enfermedad grave o fuerza mayor, Hacienda podría aceptar una presentación fuera de plazo. Sin embargo, estas situaciones son excepcionales y deben estar debidamente documentadas.​

No esperes al último día, presenta tus declaraciones con antelación para evitar problemas técnicos o imprevistos.​ Consulta con un asesor fiscal. Si tienes dudas sobre qué modelos debes presentar o cómo hacerlo, es recomendable buscar ayuda profesional.​

Asegúrate de que toda la información sea correcta y esté actualizada.​ Recuerda que cumplir con tus obligaciones fiscales no solo evita sanciones. También contribuye al buen funcionamiento del sistema tributario.