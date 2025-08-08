Confirmado: el nuevo pago del IRS que alegra el día a miles de americanos, locura

Una nueva noticia de la SSA ha sorprendido y alegrado a millones de personas en Estados Unidos. Se trata de un nuevo pago que puede llegar hasta los $1,500 y que forma parte del conocido programa STAR en un estado americano.

Esta ayuda en el estado de Nueva York no es cualquier cosa, ya que supone una desgravación fiscal importante para propietarios de viviendas. Y, lo mejor, muchos recibirán más dinero este año.

El IRS anuncia un nuevo pago: todos lo aplauden, hasta $1,500

El programa STAR (School Tax Relief) es una ayuda estatal destinada a reducir los impuestos escolares para quienes son propietarios de vivienda en Nueva York. Según ha confirmado la Agencia Tributaria (IRS), muchas personas ya están recibiendo este pago nuevo en sus cuentas. En algunos casos, se trata de una cantidad superior a la del año pasado, lo que ha generado aún más entusiasmo.

El programa STAR tiene como objetivo aliviar la carga económica de los propietarios, especialmente en un momento donde los precios no dejan de subir. Hay dos tipos de STAR: el básico y el mejorado.

Las cantidades varían según el condado y el tipo de STAR al que se tenga derecho. En general, el pago básico puede alcanzar los $800, pero los beneficiarios del STAR mejorado pueden recibir hasta $1,500.

Atento: quién puede calificar para este programa del IRS

Para el STAR básico, pueden hacerlo los propietarios cuya vivienda sea su residencia principal y que tengan ingresos familiares inferiores a los $250,000 anuales. Para el STAR mejorado, el beneficio se centra en personas mayores de 65 años que no superen los $98,700 en ingresos. En este último caso, la desgravación es mayor, por eso los mayores reciben más dinero.

Este nuevo pago del IRS se ha hecho automático para muchos beneficiarios, es decir, si ya calificaste en años anteriores, no tienes que hacer nada. Solo debes estar atento a tu cuenta bancaria o revisar tu correo si el pago llega en forma de cheque. Si nunca has solicitado esta ayuda, puedes hacerlo a través del Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York.

El apoyo es total y los neoyorkinos están satisfechos

Lo importante es entender el significado real de este programa: un apoyo directo para los propietarios de viviendas, un alivio fiscal en tiempos difíciles y una forma de que personas mayores o con ingresos más bajos puedan tener más dinero en su bolsillo.

Con todo, este nuevo pago del IRS, a través del programa STAR, representa una excelente noticia para millones en Nueva York. Seguridad Social, ayuda fiscal y estabilidad financiera se combinan para dar un respiro a quienes más lo necesitan.