Comunicado urgente de CaixaBank a sus clientes: hazlo así y tu dinero estará a salvo

CaixaBank ha emitido una alerta importante para proteger a sus clientes del "fraude del romance", una estafa cada vez más común en la era digital. Este tipo de fraude implica a estafadores que crean perfiles falsos en redes sociales o aplicaciones de citas para establecer relaciones sentimentales con las víctimas. Una vez ganada su confianza, solicitan dinero por diversas razones, como emergencias o proyectos conjuntos.

CaixaBank lanza un salvavidas a muchos por el fraude del romance: mucho ojo

Los estafadores se presentan como personas atractivas y carismáticas en plataformas en línea. Tras semanas o meses de interacción, logran que la víctima se enamore y, eventualmente, le piden dinero. Estas solicitudes suelen ser urgentes y apelan a la empatía de la persona afectada.

Creación de perfiles falsos: Utilizan fotos robadas y datos inventados para parecer reales.

Establecimiento de la relación: Inician conversaciones y comparten historias personales para ganar confianza.

Solicitud de dinero: Tras crear un vínculo emocional, piden dinero por situaciones como emergencias médicas o viajes.

Desaparición: Una vez recibido el dinero, cortan todo contacto y desaparecen.

Lo que nos aconseja CaixaBank para evitar caer en este fraude

Mantén la prudencia y no compartas información personal o financiera con personas que no conoces en persona. Sé atento y desconfía de solicitudes de dinero, especialmente si provienen de alguien que conoces en línea y no en persona.

Aplica el sentido común, si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. No envíes dinero, ningún amigo o pareja en línea legítima te pedirá dinero, especialmente si no se han conocido en persona. Además, debes verificar la información, si tienes dudas, contacta directamente con tu banco o con las autoridades competentes.

La importancia del sentido común en estos casos: CaixaBank te echa un cable

El sentido común es tu mejor aliado para detectar y evitar estafas. Si una situación te genera dudas o parece sospechosa, es fundamental actuar con cautela y consultar con personas de confianza o con profesionales.

Recuerda que la seguridad financiera y personal es lo más importante para CaixaBank. Mantente informado y alerta para protegerte de los estafadores que buscan aprovecharse de la buena fe de las personas.