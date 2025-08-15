La Administración de la Seguridad Social confirma que podrás cobrarlo: un requisito

La Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos ha emitido una importante aclaración sobre ciertos requisitos para acceder a los beneficios de Seguro Social. Este anuncio ha generado expectativas entre muchos ciudadanos que buscan comprender mejor sus derechos y opciones de jubilación.

Para recibir los beneficios de cónyuge, la SSA generalmente exige que el solicitante haya estado casado con la persona que recibe los beneficios durante al menos un año. Sin embargo, existen excepciones a esta regla.

Comunicado de la SSA: esto debes cumplir para recibir los beneficios de cónyuge

Si el solicitante es el padre o la madre biológica de un hijo del trabajador, el requisito de un año de matrimonio no se aplica. Si el solicitante ya estaba recibiendo beneficios bajo el Seguro Social o la Ley de Jubilación Ferroviaria antes de casarse, puede calificar sin cumplir con el requisito de duración del matrimonio.

Los cónyuges divorciados también pueden ser elegibles para los beneficios de cónyuge, siempre que el matrimonio haya durado al menos 10 años. Es importante destacar que el solicitante debe estar actualmente soltero para calificar bajo esta disposición.

¿Por qué la SSA emite esta aclaración ahora?

La SSA ha decidido proporcionar esta información para evitar confusiones y asegurar que los beneficiarios comprendan claramente los requisitos para acceder a los beneficios de cónyuge. Dado que las reglas pueden ser complejas y variar según la situación individual, esta aclaración busca ofrecer transparencia y facilitar el proceso para los solicitantes.

La respuesta de los beneficiarios ha sido mayoritariamente positiva. Muchos han expresado alivio al conocer que existen excepciones al requisito de duración del matrimonio, lo que amplía las posibilidades de acceder a los beneficios. Sin embargo, algunos también han señalado la necesidad de una comunicación más clara y accesible sobre estos requisitos para evitar malentendidos en el futuro.

Lo que implica este anuncio para los solicitantes

Para aquellos que cumplen con los requisitos establecidos, esta aclaración significa una mayor oportunidad de acceder a los beneficios de cónyuge. Y todo sin la necesidad de haber estado casados durante un período prolongado.

Es fundamental que los solicitantes revisen cuidadosamente su situación personal y consulten con la SSA o con un asesor especializado para asegurarse de que cumplen con todos los criterios necesarios.

Para no liarte más, la SSA confirma que, en muchos casos, solo se requiere haber estado casado durante un año para calificar para los beneficios de cónyuge. Sin embargo, es esencial estar al tanto de las excepciones y requisitos específicos que puedan aplicar según cada situación individual.