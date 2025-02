El truco sencillo para saber si los pimientos que compras vienen de Marruecos: rápido

Elegir pimientos en el supermercado parece una tarea simple, pero no lo es. Los consumidores cada vez son más conscientes de la importancia de consumir productos de proximidad, pero no siempre es fácil conseguirlo. En muchas ocasiones, las etiquetas de los envases pueden resultar algo confusas.

Pero consumir productos de proximidad no tiene que ver únicamente con la preferencia. El origen de las hortalizas puede influir en la calidad y seguridad del producto. No es ningún secreto que ha habido casos de productos de importación retirados, por no cumplir con todas las medidas de seguridad.

El código de barras, la clave para saber de dónde vienen los pimientos

Una manera práctica de saber si los pimientos vienen de países como Marruecos es revisar el código de barras. Este número, llamado Código de Numeración Europea de Artículos (EAN), indica el país de origen. Basta con observar los dos primeros dígitos del código.

En España, los productos locales comienzan con el número 84. Sin embargo, si el código empieza por 661, el alimento procede de Marruecos. Este detalle es clave para identificar rápidamente la procedencia de los pimientos en el supermercado.

Este método no solo funciona para pimientos, sino también para otras frutas y verduras. Incluso puede aplicarse a productos como carnes o pescados. Es una forma fácil y rápida de conocer el origen de diversos alimentos.

Además, este sistema es fiable porque los códigos de barras se asignan según el país del fabricante o distribuidor. Así, puedes estar seguro de que el número refleja la verdadera procedencia. Al usar este truco, tendrás más control sobre lo que llevas a casa.

¿Por qué es relevante conocer el origen de nuestros alimentos?

La preocupación por el origen de los pimientos ha aumentado tras algunas alertas sanitarias. Hace meses, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF) detectó anomalías en hortalizas importadas de Marruecos.

Unas anomalías que tenían que ver con los pesticidas usados en el país vecino. En concreto, se detectó la presencia de clorpirifos y fenazaquina, sustancias prohibidas en la Unión Europea.

El clorpirifos puede afectar el sistema nervioso, mientras que la fenazaquina puede causar problemas respiratorios. Estos químicos se utilizan para controlar plagas, pero en Europa están prohibidos por sus riesgos para la salud. Esta alerta generó preocupación entre los consumidores europeos.

No es la primera vez que ocurre algo similar con productos de Marruecos. En meses recientes, otros alimentos también han sido cuestionados, como las fresas. Esto ha llevado a muchas personas a prestar más atención al origen de sus compras.