Sam's Club ya se prepara para Halloween y tiene el jersey que arrasará en EE. UU.

El otoño está a la vuelta de la esquina y trae consigo un aire fresco que invita a renovar el armario con piezas especiales. Entre las propuestas más atractivas de la temporada, hay una prenda que se ha convertido en protagonista en las estanterías de Sam’s Club. La marca Vince Camuto ha lanzado un jersey pensado para quienes desean celebrar Halloween sin renunciar al estilo.

Se trata de un diseño que no solo destaca por su comodidad, sino también por su capacidad de adaptarse a cualquier ocasión. Con un precio de $19,97, este jersey promete convertirse en el favorito de quienes buscan moda accesible y con un toque festivo. La combinación de calidez, suavidad y un acabado cuidado lo hacen una compra irresistible.

Un jersey que está en Sam's Club y debes tener en tu armario

Este modelo de Vince Camuto, disponible en Sam's Club, llega con detalles pensados para acompañar las jornadas otoñales más frescas. Su tejido mezcla acrílico, poliéster y spandex, lo que ofrece un equilibrio entre ligereza, resistencia y flexibilidad. Además, su corte regular fit y el peso medio de la prenda lo convierten en una opción práctica para el día a día.

El cuello redondo y las mangas largas con puños de canalé refuerzan su carácter versátil. Al ser de largo hasta la cadera, se adapta con facilidad tanto a vaqueros como a faldas, permitiendo jugar con diferentes estilos. Un detalle importante es que se recomienda lavarlo a mano en frío, para conservar intacta su textura y acabado.

Las tallas van desde la XS hasta la XXL, lo que asegura que más personas puedan disfrutar de esta propuesta. Este rango lo convierte en una pieza inclusiva dentro de la colección, abierta a diferentes estilos de cuerpo y preferencias de ajuste. Sin duda, una prenda diseñada para quienes quieren sentirse cómodos sin dejar de lado la moda.

Una pieza pensada para triunfar este Halloween

Este jersey de Vince Camuto se caracteriza por unir un toque sofisticado con un aire festivo. En esta edición limitada, se apuesta por diseños que pueden lucirse tanto en fiestas de Halloween como en salidas informales. Esa versatilidad es lo que ha llevado a muchos consumidores a elegirlo como la prenda estrella de la temporada.

Ya sea combinado con unos jeans para una visita al pumpkin patch o con una falda para un look más cuidado, este jersey aporta personalidad. Su estilo se adapta a planes tranquilos en familia o a reuniones con amigos, siempre transmitiendo un aire otoñal. En Sam’s Club, la propuesta ha sido recibida con entusiasmo y seguramente será todo un éxito de ventas.

Con un precio accesible, un diseño pensado para todos y la garantía de calidad de Vince Camuto, este jersey se perfila como una de las piezas más buscadas en Estados Unidos. Halloween se convierte así en la excusa perfecta para estrenar una prenda cómoda, elegante y con mucho encanto.