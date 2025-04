Sam's Club manda un mensaje urgente a todos sus clientes: ¡Se confirma el cierre!

El próximo 20 de abril, algunas de las tiendas más grandes de Estados Unidos, como Sam’s Club y Costco, cerrarán por 24 horas. Este cierre temporal forma parte de una tradición en la que varios minoristas hacen una pausa durante la Semana Santa, específicamente el Domingo de Resurrección. ¿Qué otras tiendas se suman a esta medida y por qué se toma esta decisión? A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber.

El cierre de tiendas por la Semana Santa

Costco anunció que el 20 de abril, todas sus 617 sucursales en Estados Unidos estarán cerradas durante un día completo. Sam’s Club también se unirá al cierre, y otras grandes cadenas de tiendas minoristas seguirán la misma práctica. La razón detrás de este cierre es la celebración del Domingo de Resurrección, un día importante para la Semana Santa.

El descanso de 24 horas no es algo nuevo para estas cadenas. En el pasado, Costco y Sam’s Club han cerrado en días festivos como Navidad, Acción de Gracias, Año Nuevo y el Día de la Independencia. Así que si tenías planes de hacer tus compras ese día, es importante que ajustes tus expectativas y consideres otros días para realizar tus compras.

Horarios de atención antes del cierre

Si planeas hacer tus compras antes del cierre de 24 horas, es importante que conozcas los horarios de atención de cada tienda. En el caso de Costco, los sábados el horario de atención es de 9:30 am a 7:00 pm, mientras que de lunes a viernes es de 10:00 am a 8:30 pm. Esto te da una ventana para hacer tus compras antes del cierre programado.

Por su parte, Sam’s Club tiene horarios diferenciados. El horario general es de 9:00 am a 8:00 pm, pero los miembros Plus tienen acceso anticipado desde las 8:00 am hasta las 9:00 am. Además, la cafetería está abierta de 10:00 am a 7:00 pm y el centro de recarga de combustible tiene un horario de 6:00 am a 9:00 pm para todos los miembros.

Otras tiendas que cierran en el Domingo de Resurrección

Además de Costco y Sam’s Club, varios otros comercios minoristas también estarán cerrados el domingo 20 de abril de 2025. Entre ellos se encuentran grandes cadenas como The Container Store, Burlington, Bloomingdale’s, TJ Maxx, Publix, Michaels, Macy’s, HomeGoods, Hobby Lobby, Supercuts, Goodwill y Lowe’s. Este cierre temporal afectará a miles de clientes que suelen acudir a estas tiendas en busca de productos a precios competitivos.

Aunque el cierre puede causar inconvenientes a algunos compradores, es una tradición que muchos de estos minoristas mantienen. El objetivo es permitir a su personal que disfrute de un descanso durante una de las festividades más importantes del año.