Sam's Club envia un missatge urgent a tots els seus clients: Es confirma el tancament!

El pròxim 20 d'abril, algunes de les botigues més grans dels Estats Units, com Sam’s Club i Costco, tancaran per 24 hores. Aquest tancament temporal forma part d'una tradició en què diversos minoristes fan una pausa durant la Setmana Santa, específicament el Diumenge de Resurrecció. Quines altres botigues se sumen a aquesta mesura i per què es pren aquesta decisió? A continuació, t'expliquem tot el que necessites saber.

El tancament de botigues per la Setmana Santa

Costco va anunciar que el 20 d'abril, totes les seves 617 sucursals als Estats Units estaran tancades durant un dia complet. Sam’s Club també s'unirà al tancament, i altres grans cadenes de botigues minoristes seguiran la mateixa pràctica. La raó darrere d'aquest tancament és la celebració del Diumenge de Resurrecció, un dia important per a la Setmana Santa.

El descans de 24 hores no és una cosa nova per a aquestes cadenes. En el passat, Costco i Sam’s Club han tancat en dies festius com Nadal, Acció de Gràcies, Any Nou i el Dia de la Independència. Així que si tenies plans de fer les teves compres aquell dia, és important que ajustis les teves expectatives i consideris altres dies per realitzar les teves compres.

Horaris d'atenció abans del tancament

Si planeges fer les teves compres abans del tancament de 24 hores, és important que coneguis els horaris d'atenció de cada botiga. En el cas de Costco, els dissabtes l'horari d'atenció és de 9:30 am a 7:00 pm, mentre que de dilluns a divendres és de 10:00 am a 8:30 pm. Això et dona una finestra per fer les teves compres abans del tancament programat.

Per la seva banda, Sam’s Club té horaris diferenciats. L'horari general és de 9:00 am a 8:00 pm, però els membres Plus tenen accés anticipat des de les 8:00 am fins a les 9:00 am. A més, la cafeteria està oberta de 10:00 am a 7:00 pm i el centre de recàrrega de combustible té un horari de 6:00 am a 9:00 pm per a tots els membres.

Altres botigues que tanquen el Diumenge de Resurrecció

A més de Costco i Sam’s Club, diversos altres comerços minoristes també estaran tancats el diumenge 20 d'abril de 2025. Entre ells es troben grans cadenes com The Container Store, Burlington, Bloomingdale’s, TJ Maxx, Publix, Michaels, Macy’s, HomeGoods, Hobby Lobby, Supercuts, Goodwill i Lowe’s. Aquest tancament temporal afectarà milers de clients que solen acudir a aquestes botigues a la recerca de productes a preus competitius.

Encara que el tancament pot causar inconvenients a alguns compradors, és una tradició que molts d'aquests minoristes mantenen. L'objectiu és permetre al seu personal que gaudeixi d'un descans durant una de les festivitats més importants de l'any.