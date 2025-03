Sam’s Club confirma un secreto a voces: Estos son sus verdaderos horarios en USA

Sam’s Club ha confirmado oficialmente lo que muchos clientes ya sospechaban: los horarios de sus tiendas en Estados Unidos. Aunque algunas personas ya conocían las horas generales, ahora la cadena ha revelado todos los detalles específicos. Desde sus horarios regulares hasta los especiales durante las fiestas, aquí están los horarios completos para que no te pierdas de nada.

Horarios regulares de lunes a viernes

Los miembros de Sam’s Club pueden acceder a las tiendas de lunes a viernes entre las 10:00 AM y las 8:00 PM. Para los miembros Plus, hay un beneficio especial: el acceso a compras temprano, que comienza a las 8:00 AM y termina a las 10:00 AM. Además, el café de Sam’s Club está disponible para todos los miembros de 10:00 AM a 7:00 PM.

En cuanto al centro de combustible, está abierto para todos los miembros desde las 6:00 AM hasta las 9:00 PM. Esto permite que los clientes puedan cargar combustible con facilidad a lo largo del día.

Horarios de los sábados

Los sábados, las tiendas de Sam’s Club abren una hora más tarde, desde las 9:00 AM hasta las 8:00 PM. Los miembros Plus aún pueden disfrutar de su acceso anticipado, con la opción de hacer compras entre las 8:00 AM y las 9:00 AM. El café también mantiene sus horarios regulares de 10:00 AM a 7:00 PM y el centro de combustible tiene el mismo horario de 6:00 AM a 9:00 PM.

Domingos: horarios más cortos

Los domingos, Sam’s Club ajusta sus horarios: las tiendas están abiertas de 10:00 AM a 6:00 PM. Tanto los miembros como los no miembros pueden acceder al café entre las 10:00 AM y las 6:00 PM. El centro de combustible abre una hora más tarde, comenzando a las 9:00 AM y cerrando a las 7:00 PM.

Horarios especiales durante días festivos

En días festivos como el Día de Año Nuevo, Pascua, Día de Acción de Gracias y Navidad, las tiendas estarán cerradas. Para otros días festivos como el Día de los Caídos, el 4 de julio y el Día del Trabajo, los miembros Plus podrán hacer compras de 8:00 AM a 6:00 PM. Hay que tener en cuenta que los miembros regulares podrán hacerlo de 10:00 AM a 6:00 PM.

Horarios especiales para compras navideñas

Durante la temporada navideña, de noviembre a diciembre, Sam’s Club extiende su horario: las tiendas estarán abiertas hasta las 8:00 PM todos los días. Existe la excepción de la Nochebuena (24 de diciembre) y la víspera de Año Nuevo (31 de diciembre), que cerrarán a las 6:00 PM. Estos horarios especiales permiten que los clientes puedan hacer sus compras de última hora sin preocupaciones.

Atención al cliente

El Centro de Atención al Cliente de Sam’s Club de Estados Unidos está disponible todos los días de 7:00 AM a 11:00 PM, hora central. Sin embargo, permanecerá cerrado en días festivos como Navidad, Pascua y Año Nuevo.

Así, Sam's Club disipa todas las dudas que concernían los horarios de apertura de sus tiendas en USA, para evitar confusión entre sus clientes y facilitar la experiencia de compra.