Sam’s Club confirma un secret a veus: Aquests són els seus veritables horaris als EUA

Sam’s Club ha confirmat oficialment el que molts clients ja sospitaven: els horaris de les seves botigues als Estats Units. Encara que algunes persones ja coneixien les hores generals, ara la cadena ha revelat tots els detalls específics. Des dels seus horaris regulars fins als especials durant les festes, aquí estan els horaris complets perquè no et perdis de res.

Horaris regulars de dilluns a divendres

Els membres de Sam’s Club poden accedir a les botigues de dilluns a divendres entre les 10:00 AM i les 8:00 PM. Per als membres Plus, hi ha un benefici especial: l'accés a compres d'hora, que comença a les 8:00 AM i acaba a les 10:00 AM. A més, el cafè de Sam’s Club està disponible per a tots els membres de 10:00 AM a 7:00 PM.

Quant al centre de combustible, està obert per a tots els membres des de les 6:00 AM fins a les 9:00 PM. Això permet que els clients puguin carregar combustible amb facilitat al llarg del dia.

Horaris dels dissabtes

Els dissabtes, les botigues de Sam’s Club obren una hora més tard, des de les 9:00 AM fins a les 8:00 PM. Els membres Plus encara poden gaudir del seu accés anticipat, amb l'opció de fer compres entre les 8:00 AM i les 9:00 AM. El cafè també manté els seus horaris regulars de 10:00 AM a 7:00 PM i el centre de combustible té el mateix horari de 6:00 AM a 9:00 PM.

Diumenges: horaris més curts

Els diumenges, Sam’s Club ajusta els seus horaris: les botigues estan obertes de 10:00 AM a 6:00 PM. Tant els membres com els no membres poden accedir al cafè entre les 10:00 AM i les 6:00 PM. El centre de combustible obre una hora més tard, començant a les 9:00 AM i tancant a les 7:00 PM.

Horaris especials durant dies festius

En dies festius com el Dia d'Any Nou, Pasqua, Dia d'Acció de Gràcies i Nadal, les botigues estaran tancades. Per a altres dies festius com el Dia dels Caiguts, el 4 de juliol i el Dia del Treball, els membres Plus podran fer compres de 8:00 AM a 6:00 PM. Cal tenir en compte que els membres regulars podran fer-ho de 10:00 AM a 6:00 PM.

Horaris especials per a compres nadalenques

Durant la temporada nadalenca, de novembre a desembre, Sam’s Club estén el seu horari: les botigues estaran obertes fins a les 8:00 PM tots els dies. Hi ha l'excepció de la Nit de Nadal (24 de desembre) i la vigília d'Any Nou (31 de desembre), que tancaran a les 6:00 PM. Aquests horaris especials permeten que els clients puguin fer les seves compres d'última hora sense preocupacions.

Atenció al client

El Centre d'Atenció al Client de Sam’s Club dels Estats Units està disponible tots els dies de 7:00 AM a 11:00 PM, hora central. No obstant això, romandrà tancat en dies festius com Nadal, Pasqua i Any Nou.

Així, Sam's Club dissipa tots els dubtes que concernien els horaris d'obertura de les seves botigues als EUA, per evitar confusió entre els seus clients i facilitar l'experiència de compra.