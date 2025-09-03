Parece de Ikea, pero es de Target y te vendrá genial en invierno: locura en EE. UU.

El invierno se acerca y con él la búsqueda de soluciones que nos mantengan cálidos en casa o en el jardín. Las opciones suelen ser limitadas y muchas veces costosas, especialmente si queremos algo seguro y eficiente. Sin embargo, los usuarios estadounidenses han encontrado un producto que ha revolucionado la forma de calentar sus espacios.

No es un mueble cualquiera ni un radiador tradicional: se trata de la mesa calefactora eléctrica infrarroja EnerG+ que se vende en Target por 289,99 dólares. Este dispositivo combina diseño moderno con tecnología avanzada de calefacción, permitiendo calentar de manera precisa sin riesgos. Además, su uso es silencioso, económico y apto tanto para interiores como exteriores, convirtiéndolo en una opción muy versátil para la temporada fría.

Calor eficiente y seguro

La mesa calefactora EnerG+ de Target utiliza tecnología de calefacción infrarroja con un filamento de carbono que permite un calentamiento rápido y eficiente. A diferencia de otros sistemas, el calor se concentra en las personas y objetos cercanos, sin desperdiciar energía. Gracias a su potencia de 1500 vatios y su capacidad para cubrir un radio de cuatro pies, se convierte en una solución práctica para cualquier rincón donde se desee confort térmico.

La seguridad es otra de sus grandes ventajas, la superficie de la mesa permanece relativamente fría al tacto, evitando quemaduras accidentales a niños o mascotas. Además, cuenta con un sistema de apagado automático si se vuelca por accidente, y su base pesada reduce considerablemente el riesgo de caídas. La certificación IP24 garantiza que puede dejarse en el exterior sin problemas ante lluvia o polvo, resistiendo las inclemencias del tiempo durante toda la temporada.

El coste operativo de esta mesa calefactora es mucho menor que el de un calefactor de gas propano, lo que la hace más económica. Su funcionamiento eléctrico también asegura cero emisiones de monóxido de carbono, lo que la convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente y segura para espacios cerrados. Incluso el viento tiene poco efecto sobre su rendimiento, ofreciendo un calor constante y silencioso que no interrumpe la tranquilidad del hogar.

Diseño práctico y adaptable

El diseño de la EnerG+ es minimalista y elegante, recordando a los muebles de Ikea, pero con la ventaja de la tecnología incorporada. Fabricada en aluminio, su estructura combina ligereza con resistencia, permitiendo colocarla tanto en interiores como en terrazas y patios. Además, incluye iluminación LED que puede usarse con o sin la función de calefacción, añadiendo un toque estético y funcional al ambiente.

Montarla es sencillo, y aunque requiere ensamblaje adulto, viene con las herramientas necesarias para hacerlo sin complicaciones. Su tamaño compacto de aproximadamente 75 cm de altura y 60 cm de ancho la hace práctica para distintos espacios sin ocupar demasiado lugar. Con este precio, se ha convertido en un fenómeno entre los consumidores en EE. UU., quienes destacan su combinación de diseño, seguridad y eficiencia.

La mesa calefactora eléctrica EnerG+ de Target es una alternativa ideal para quienes buscan comodidad, estilo y calor durante el invierno. No solo cumple con su función principal de calefacción, sino que también aporta un elemento decorativo moderno y versátil.