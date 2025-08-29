Mercadona tiene el plato preparado que le da mil vueltas a los de marca: es exquisito

Mercadona guarda en sus lineales un producto que sorprende a quienes disfrutan cocinando con estilo propio. Su propuesta no pasa desapercibida en la cocina moderna. Cada detalle marca un cambio en la mesa.

En Mercadona aparece una opción pensada para quienes buscan un toque diferente en sus platos diarios. No necesita presentación para quienes aman lo crujiente. Su sencillez lo convierte en un aliado único.

El secreto que convierte tus recetas en algo más especial

Mercadona cuenta con un preparado pensado para quienes buscan ese toque crujiente que realza carnes, pescados o verduras de manera sencilla y sin complicaciones. El preparado combina pan rallado y copos de maíz en una mezcla que logra una cobertura dorada con el punto exacto de sabor y textura. Se trata de una alternativa versátil que ofrece la posibilidad de cocinar rebozados al horno, en sartén o en freidora de aire con resultados sorprendentes.

El paquete tiene 400 gramos y se vende a un precio de 1,60 euros, una opción accesible que da para varias elaboraciones completas en casa. El equilibrio entre pan rallado y copos de maíz permite que los rebozados sean más irregulares, lo que supone una textura más natural al morder. Además, los condimentos como el pimentón y la cúrcuma aportan un color atractivo y un sabor que se intensifica con cada preparación.

Este preparado resulta muy útil como base para rebozar filetes de pollo, croquetas o pescado, pero también funciona con verduras o quesos. El resultado es un contraste entre la suavidad del interior y una capa exterior que conserva la textura crujiente durante más tiempo. Incluso quienes usan freidoras de aire encuentran en este producto un aliado perfecto para conseguir un acabado ligero sin exceso de aceite.

Otra de las ventajas es su flexibilidad como ingrediente adicional en recetas que van más allá del clásico rebozado. Se puede usar como topping en gratinados de pasta, verduras al horno o incluso en sopas para aportar un toque de textura. De esta forma, se convierte en un producto que multiplica opciones sin complicar la cocina y con un resultado muy sabroso.

Por qué este preparado de Mercadona marca la diferencia

El preparado crujiente de Mercadona destaca por su composición equilibrada con un cincuenta por ciento de pan rallado y otro cincuenta de copos de maíz. Esta mezcla consigue un efecto que recuerda al panko, pero con un carácter propio que resulta más irregular y crujiente en cada mordida. Además, su bajo contenido en grasa, con menos de un gramo por cada cien gramos, lo hace más ligero que otros rebozados convencionales.

Se produce en colaboración con Panificadora de Alcalá bajo la marca Hacendado, lo que asegura un estándar constante de calidad y sabor. La adición de especias como el pimentón y la cúrcuma no solo aportan un aspecto dorado, sino que también intensifican el aroma de los platos. Con esta fórmula se logra un acabado que destaca tanto en preparaciones rápidas como en recetas más elaboradas.

Al compararlo con otros productos, la ventaja radica en su versatilidad y en su capacidad para adaptarse a diferentes métodos de cocinado. En el horno mantiene la textura sin secarse, en la sartén obtiene un dorado uniforme y en la freidora de aire conserva ligereza. Es esta adaptabilidad la que ha consolidado su presencia en muchas cocinas como un recurso imprescindible para rebozados.

El preparado no solo se limita a un uso concreto, sino que abre la puerta a experimentar con ideas más creativas. Puede emplearse en aperitivos, bases para canapés o incluso para dar un acabado sorprendente a platos sencillos de diario. Todo ello sin dejar de ser una opción económica y práctica, con un envase de 400 gramos por solo 1,60 euros.

