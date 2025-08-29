Mercadona té el plat preparat que dona mil voltes als de marca: és exquisit
La proposta de Mercadona que està conquerint qui vol cuinar a casa amb més sabor i menys complicacions
Mercadona guarda als seus lineals un producte que sorprèn a qui gaudeix cuinant amb estil propi. La seva proposta no passa desapercebuda a la cuina moderna. Cada detall marca un canvi a la taula.
A Mercadona apareix una opció pensada per a qui busca un toc diferent als seus plats diaris. No necessita presentació per a qui estima allò cruixent. La seva senzillesa el converteix en un aliat únic.
El secret que converteix les teves receptes en quelcom més especial
Mercadona compta amb un preparat pensat per a qui busca aquell toc cruixent que realça carns, peixos o verdures de manera senzilla i sense complicacions. El preparat combina pa ratllat i flocs de blat de moro en una barreja que aconsegueix una cobertura daurada amb el punt exacte de sabor i textura. Es tracta d'una alternativa versàtil que ofereix la possibilitat de cuinar arrebossats al forn, a la paella o a la fregidora d'aire amb resultats sorprenents.
El paquet té 400 grams i es ven a un preu d'1,60 euros, una opció accessible que dona per a diverses elaboracions completes a casa. L'equilibri entre pa ratllat i flocs de blat de moro permet que els arrebossats siguin més irregulars, cosa que suposa una textura més natural en mossegar. A més, els condiments com el pebre vermell i la cúrcuma aporten un color atractiu i un sabor que s'intensifica amb cada preparació.
Aquest preparat resulta molt útil com a base per arrebossar filets de pollastre, croquetes o peix, però també funciona amb verdures o formatges. El resultat és un contrast entre la suavitat de l'interior i una capa exterior que conserva la textura cruixent durant més temps. Fins i tot qui fa servir fregidores d'aire troba en aquest producte un aliat perfecte per aconseguir un acabat lleuger sense excés d'oli.
Un altre dels avantatges és la seva flexibilitat com a ingredient addicional en receptes que van més enllà de l'arrebossat clàssic. Es pot fer servir com a topping en gratinats de pasta, verdures al forn o fins i tot en sopes per aportar un toc de textura. D'aquesta manera, es converteix en un producte que multiplica opcions sense complicar la cuina i amb un resultat molt saborós.
Per què aquest preparat de Mercadona marca la diferència
El preparat cruixent de Mercadona destaca per la seva composició equilibrada amb un cinquanta per cent de pa ratllat i un altre cinquanta de flocs de blat de moro. Aquesta barreja aconsegueix un efecte que recorda al panko, però amb un caràcter propi que resulta més irregular i cruixent a cada mossegada. A més, el seu baix contingut en greix, amb menys d'un gram per cada cent grams, el fa més lleuger que altres arrebossats convencionals.
Es produeix en col·laboració amb Panificadora de Alcalá sota la marca Hacendado, cosa que assegura un estàndard constant de qualitat i sabor. L'addició d'espècies com el pebre vermell i la cúrcuma no només aporten un aspecte daurat, sinó que també intensifiquen l'aroma dels plats. Amb aquesta fórmula s'aconsegueix un acabat que destaca tant en preparacions ràpides com en receptes més elaborades.
En comparar-lo amb altres productes, l'avantatge rau en la seva versatilitat i en la seva capacitat per adaptar-se a diferents mètodes de cocció. Al forn manté la textura sense ressecar-se, a la paella obté un daurat uniforme i a la fregidora d'aire conserva lleugeresa. És aquesta adaptabilitat la que ha consolidat la seva presència en moltes cuines com un recurs imprescindible per a arrebossats.
El preparat no només es limita a un ús concret, sinó que obre la porta a experimentar amb idees més creatives. Pot emprar-se en aperitius, bases per a canapès o fins i tot per donar un acabat sorprenent a plats senzills de cada dia. Tot això sense deixar de ser una opció econòmica i pràctica, amb un envàs de 400 grams per només 1,60 euros.
