Mercadona sorprende con lo más buscado para la piel y se está vendiendo como churros

Mercadona vuelve a agitar el mundo de la belleza con un lanzamiento que sorprende. La cadena apuesta por un formato distinto y muy comentado. Su propuesta ya marca tendencia en cuidado personal.

El movimiento de Mercadona no pasa desapercibido entre quienes siguen sus novedades. La marca introduce un giro inesperado en el mercado. Su novedad promete revolucionar la rutina diaria.

Una rutina facial que combina sencillez y eficacia

Mercadona ha puesto en marcha una novedad que se suma a sus referencias más buscadas en perfumería y cuidado. Se trata del lote facial Sisbela Reafirm, disponible en todas sus tiendas. Incluye una crema revitalizante de 50 ml y un contorno de ojos de 15 ml.

La crema revitalizante de este lote está formulada para actuar sobre la firmeza y la textura de la piel. Su composición incorpora silicio orgánico, RNA y DNA para mejorar elasticidad y resistencia. Está pensada para usarse día y noche con rápida absorción y sin sensación grasa.

El contorno de ojos, por su parte, se centra en iluminar y suavizar la zona más delicada del rostro. Combina vitamina E, argireline y silicio orgánico para reducir líneas de expresión. El resultado es una mirada más fresca y con signos de fatiga atenuados.

Todo este conjunto de productos se puede adquirir en Mercadona por 10,50 euros. El precio refuerza su carácter competitivo frente a otras marcas similares del mercado. Esto lo convierte en una alternativa accesible sin perder calidad.

Beneficios que marcan la diferencia en la rutina diaria

La crema revitalizante de Sisbela se ha convertido en uno de los productos estrella de este lote. Su textura ligera facilita la aplicación y deja la piel más suave desde el primer uso. Además, sus ingredientes ayudan a estimular la producción natural de colágeno.

El efecto reafirmante se nota en la elasticidad y en la sensación de firmeza al tacto. La fórmula actúa en profundidad con un trabajo continuado en la dermis. El uso regular ofrece una piel más uniforme y con un aspecto revitalizado.

El contorno de ojos aporta un refuerzo esencial a la rutina de belleza. Su fórmula con antioxidantes protege la zona de agresiones externas. Además, el argireline actúa como un relajante que ayuda a prevenir líneas marcadas.

El lote en conjunto se convierte en un aliado versátil para el día a día. Aporta comodidad al reunir en un mismo pack dos cuidados básicos. Y al mismo tiempo responde a la necesidad de productos eficaces a un precio razonable.

Precios y ofertas actualizados el día 09/09/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios