Una dona amb pell radiant posa davant d’un cartell de Mercadona
Mercadona aposta pel millor per a la nostra cura personal | Camara Mercadona, Getty Images
Mercadona sorprèn amb el més buscat per a la pell i s'està venent com xurros

Mercadona torna a marcar tendència en la cura personal amb un llançament que ja desperta una gran expectació

Marta Cabrera

Mercadona torna a agitar el món de la bellesa amb un llançament que sorprèn. La cadena aposta per un format diferent i molt comentat. La seva proposta ja marca tendència en cura personal.

El moviment de Mercadona no passa desapercebut entre qui segueix les seves novetats. La marca introdueix un gir inesperat al mercat. La seva novetat promet revolucionar la rutina diària.

Una rutina facial que combina senzillesa i eficàcia

Mercadona ha posat en marxa una novetat que se suma a les seves referències més buscades en perfumeria i cura. Es tracta del lot facial Sisbela Reafirm, disponible a totes les seves botigues. Inclou una crema revitalitzant de 50 ml i un contorn d’ulls de 15 ml.

Estoig blau amb productes antiedat i reafirmants de la marca Sisbela

Mercadona llença aquest fantàstic lot perquè aprofitis els seus beneficis | Camara Mercadona

La crema revitalitzant d’aquest lot està formulada per actuar sobre la fermesa i la textura de la pell. La seva composició incorpora silici orgànic, RNA i DNA per millorar elasticitat i resistència. Està pensada per usar-se dia i nit amb absorció ràpida i sense sensació greixosa.

El contorn d’ulls, per la seva banda, se centra a il·luminar i suavitzar la zona més delicada del rostre. Combina vitamina E, argireline i silici orgànic per reduir línies d’expressió. El resultat és una mirada més fresca i amb signes de fatiga atenuats.

Persones empenyent carrets de compres dins un supermercat.

Molts clients aprofitaran l'oportunitat d'aconseguir-lo amb un necesser | Camara Mercadona

Tots aquests productes es poden adquirir a Mercadona per 10,50 euros. El preu reforça el seu caràcter competitiu davant d’altres marques similars del mercat. Això el converteix en una alternativa accessible sense perdre qualitat.

Beneficis que marquen la diferència en la rutina diària

La crema revitalitzant de Sisbela s’ha convertit en un dels productes estrella d’aquest lot. La seva textura lleugera facilita l’aplicació i deixa la pell més suau des del primer ús. A més, els seus ingredients ajuden a estimular la producció natural de col·lagen.

L’efecte reafirmant es nota en l’elasticitat i en la sensació de fermesa al tacte. La fórmula actua en profunditat amb una feina continuada a la dermis. L’ús regular ofereix una pell més uniforme i amb un aspecte revitalitzat.

Dues caixes i dos pots de cremes facials de la marca Sisbela Reafirm de Deliplus sobre un fons desenfocat d’un supermercat

Al lot hi trobem aquests dos cosmètics de Mercadona | Camara Mercadona

El contorn d’ulls aporta un reforç essencial a la rutina de bellesa. La seva fórmula amb antioxidants protegeix la zona d’agressions externes. A més, l’argireline actua com un relaxant que ajuda a prevenir línies marcades.

El lot en conjunt es converteix en un aliat versàtil per al dia a dia. Aporta comoditat en reunir en un mateix pack dos cures bàsics. I al mateix temps respon a la necessitat de productes eficaços a un preu raonable.

