Mercadona sorprèn amb el més buscat per a la pell i s'està venent com xurros
Mercadona torna a marcar tendència en la cura personal amb un llançament que ja desperta una gran expectació
Mercadona torna a agitar el món de la bellesa amb un llançament que sorprèn. La cadena aposta per un format diferent i molt comentat. La seva proposta ja marca tendència en cura personal.
El moviment de Mercadona no passa desapercebut entre qui segueix les seves novetats. La marca introdueix un gir inesperat al mercat. La seva novetat promet revolucionar la rutina diària.
Una rutina facial que combina senzillesa i eficàcia
Mercadona ha posat en marxa una novetat que se suma a les seves referències més buscades en perfumeria i cura. Es tracta del lot facial Sisbela Reafirm, disponible a totes les seves botigues. Inclou una crema revitalitzant de 50 ml i un contorn d’ulls de 15 ml.
La crema revitalitzant d’aquest lot està formulada per actuar sobre la fermesa i la textura de la pell. La seva composició incorpora silici orgànic, RNA i DNA per millorar elasticitat i resistència. Està pensada per usar-se dia i nit amb absorció ràpida i sense sensació greixosa.
El contorn d’ulls, per la seva banda, se centra a il·luminar i suavitzar la zona més delicada del rostre. Combina vitamina E, argireline i silici orgànic per reduir línies d’expressió. El resultat és una mirada més fresca i amb signes de fatiga atenuats.
Tots aquests productes es poden adquirir a Mercadona per 10,50 euros. El preu reforça el seu caràcter competitiu davant d’altres marques similars del mercat. Això el converteix en una alternativa accessible sense perdre qualitat.
Beneficis que marquen la diferència en la rutina diària
La crema revitalitzant de Sisbela s’ha convertit en un dels productes estrella d’aquest lot. La seva textura lleugera facilita l’aplicació i deixa la pell més suau des del primer ús. A més, els seus ingredients ajuden a estimular la producció natural de col·lagen.
L’efecte reafirmant es nota en l’elasticitat i en la sensació de fermesa al tacte. La fórmula actua en profunditat amb una feina continuada a la dermis. L’ús regular ofereix una pell més uniforme i amb un aspecte revitalitzat.
El contorn d’ulls aporta un reforç essencial a la rutina de bellesa. La seva fórmula amb antioxidants protegeix la zona d’agressions externes. A més, l’argireline actua com un relaxant que ajuda a prevenir línies marcades.
El lot en conjunt es converteix en un aliat versàtil per al dia a dia. Aporta comoditat en reunir en un mateix pack dos cures bàsics. I al mateix temps respon a la necessitat de productes eficaços a un preu raonable.
Preus i ofertes actualitzats el dia 09/09/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se’n fa responsable dels possibles canvis
