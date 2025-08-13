Este manjar es de Mercadona y es muy sano: se vende como churros y es baratísimo

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Esta vez, ha lanzado algo que cambiará la forma en que disfrutamos de uno de los alimentos más versátiles y populares. La comodidad y la calidad se han unido de manera perfecta.

Con su nuevo lanzamiento, Mercadona ha dado en el clavo una vez más. Si eres de los que no pueden vivir sin aguacate, este producto es lo que has estado esperando. Fácil, rápido y, sobre todo, delicioso.

Un producto práctico para los amantes del aguacate

Mercadona ha lanzado un producto innovador que está comenzando a aparecer en algunas tiendas de Canarias. Este artículo, diseñado para facilitar el consumo de aguacate, está atrayendo la atención de los que buscan opciones rápidas y saludables. La propuesta de Mercadona ofrece una alternativa conveniente para quienes disfrutan de este superalimento, pero no quieren complicarse con la preparación de aguacates frescos.

Presentado en una tarrina de 115 gramos, el producto está compuesto por un 95% de aguacate. Esto asegura que el sabor y la textura sean fieles a los de un aguacate recién partido. Además, se le añaden ingredientes como el zumo de limón, sal y extracto de acerola, que preservan la frescura y sabor del aguacate, a la vez que mejoran su conservación.

La versatilidad es otro de los puntos fuertes de este producto. Puedes usarlo para preparar guacamole, para untar sobre una tostada o incluso para incorporarlo a ensaladas y batidos. Su formato práctico lo convierte en una opción perfecta para aquellos días en los que no tienes tiempo de preparar un aguacate fresco.

Por el momento, este producto solo se ha visto en algunas tiendas de Canarias, aunque Mercadona ha indicado que irá llegando a otras tiendas en los próximos meses. Esta expansión demuestra cómo la cadena de supermercados está comprometida con ofrecer soluciones innovadoras para quienes buscan alternativas fáciles y saludables en su alimentación.

Beneficios y usos de la pulpa de aguacate

El aguacate es reconocido por sus múltiples beneficios para la salud, y la pulpa de aguacate Hacendado no es la excepción. Este superalimento está lleno de grasas monoinsaturadas, las cuales son beneficiosas para la salud cardiovascular, ya que ayudan a reducir el colesterol malo. Incorporar aguacate a nuestra dieta diaria es una excelente manera de proteger el corazón mientras disfrutamos de su sabor cremoso y nutritivo.

Aparte de sus propiedades para el corazón, el aguacate es una fuente rica en fibra, lo que favorece una digestión saludable. Su alto contenido de fibra también puede ayudar a regular el tránsito intestinal y a mantener la sensación de saciedad por más tiempo. De esta manera, consumir pulpa de aguacate de manera regular puede apoyar no solo la salud digestiva, sino también el control del peso.

Otro beneficio importante de la pulpa de aguacate es su contenido de antioxidantes, que provienen tanto del aguacate como del extracto de acerola. Estos antioxidantes juegan un papel clave en la protección contra los efectos del envejecimiento celular y en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Así, al consumir este producto, no solo estás disfrutando de su sabor, sino también de una serie de beneficios para tu salud general.

La pulpa de aguacate Hacendado es perfecta para muchos usos en la cocina. No solo se puede utilizar para preparar guacamole, sino también para enriquecer batidos, ensaladas, sándwiches o incluso como base para otras recetas. A un precio de 1,50 euros por tarrina, esta opción es ideal para quienes buscan disfrutar de los beneficios del aguacate sin necesidad de complicarse en la cocina.

