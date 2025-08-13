Aquest menjar és de Mercadona i és molt sa: es ven com xurros i és baratíssim
Mercadona presenta una opció pràctica i deliciosa per gaudir de l’alvocat de manera senzilla i ràpida
Mercadona ho ha tornat a fer. Aquesta vegada, ha llançat alguna cosa que canviarà la manera en què gaudim d’un dels aliments més versàtils i populars. La comoditat i la qualitat s’han unit de manera perfecta.
Amb el seu nou llançament, Mercadona ha encertat una vegada més. Si ets dels qui no poden viure sense alvocat, aquest producte és el que has estat esperant. Fàcil, ràpid i, sobretot, deliciós.
Un producte pràctic per als amants de l’alvocat
Mercadona ha llançat un producte innovador que comença a aparèixer en algunes botigues de Canàries. Aquest article, dissenyat per facilitar el consum d’alvocat, està atraient l’atenció dels qui busquen opcions ràpides i saludables. La proposta de Mercadona ofereix una alternativa convenient per a qui gaudeix d’aquest superaliment, però no vol complicar-se amb la preparació d’alvocats frescos.
Presentat en una terrina de 115 grams, el producte està compost per un 95% d’alvocat. Això assegura que el gust i la textura siguin fidels als d’un alvocat acabat de partir. A més, s’hi afegeixen ingredients com el suc de llimona, sal i extracte d’acerola, que preserven la frescor i el gust de l’alvocat, alhora que en milloren la conservació.
La versatilitat és un altre dels punts forts d’aquest producte. El pots fer servir per preparar guacamole, per untar sobre una torrada o fins i tot per incorporar-lo a amanides i batuts. El seu format pràctic el converteix en una opció perfecta per a aquells dies en què no tens temps de preparar un alvocat fresc.
De moment, aquest producte només s’ha vist en algunes botigues de Canàries, tot i que Mercadona ha indicat que anirà arribant a altres botigues en els pròxims mesos. Aquesta expansió demostra com la cadena de supermercats està compromesa a oferir solucions innovadores per a qui busca alternatives fàcils i saludables en la seva alimentació.
Beneficis i usos de la polpa d’alvocat
L’alvocat és reconegut pels seus múltiples beneficis per a la salut, i la polpa d’alvocat Hacendado no n’és l’excepció. Aquest superaliment està ple de greixos monoinsaturats, que són beneficiosos per a la salut cardiovascular, ja que ajuden a reduir el colesterol dolent. Incorporar alvocat a la nostra dieta diària és una excel·lent manera de protegir el cor mentre gaudim del seu gust cremós i nutritiu.
A banda de les seves propietats per al cor, l’alvocat és una font rica en fibra, cosa que afavoreix una digestió saludable. El seu alt contingut de fibra també pot ajudar a regular el trànsit intestinal i a mantenir la sensació de sacietat durant més temps. D’aquesta manera, consumir polpa d’alvocat de manera regular pot afavorir no només la salut digestiva, sinó també el control del pes.
Un altre benefici important de la polpa d’alvocat és el seu contingut d’antioxidants, que provenen tant de l’alvocat com de l’extracte d’acerola. Aquests antioxidants tenen un paper clau en la protecció contra els efectes de l’envelliment cel·lular i en l’enfortiment del sistema immunològic. Així, en consumir aquest producte, no només estàs gaudint del seu gust, sinó també d’una sèrie de beneficis per a la teva salut general.
La polpa d’alvocat Hacendado és perfecta per a molts usos a la cuina. No només es pot utilitzar per preparar guacamole, sinó també per enriquir batuts, amanides, entrepans o fins i tot com a base per a altres receptes. A un preu d’1,50 euros per terrina, aquesta opció és ideal per a qui vol gaudir dels beneficis de l’alvocat sense necessitat de complicar-se a la cuina.
