Malas noticias de Mercadona a sus clientes con uno de sus productos que más lo peta

Mercadona sorprende con un movimiento que sacude su sección de frescos y genera expectación. Un producto en particular vive sus últimos días en el lineal. La noticia no ha pasado desapercibida.

En Mercadona los cambios siempre despiertan curiosidad y este no es la excepción. La decisión afecta a un artículo muy reconocido en la carnicería. Su final está mucho más cerca de lo previsto.

Una propuesta diferente en la carnicería de Mercadona

La sección de carnes de Mercadona ofrece un corte que ha sabido conquistar por su sencillez y versatilidad en la cocina. Hablamos de la pierna de cordero chuleteada, lista para usar en cualquier receta. Su formato en bandeja resulta perfecto para quienes buscan comodidad sin renunciar a la calidad.

Este corte de cordero destaca por su ternura y sabor, lo que lo convierte en una pieza muy apreciada. Puede prepararse al horno, a la plancha o a la parrilla, siempre con buenos resultados. Su practicidad ha hecho que muchas familias lo elijan para reuniones especiales o comidas de fin de semana.

La fecha clave es el 14 de septiembre, día en que Mercadona dejará de ofrecer este producto en sus estanterías. La compañía no ha anunciado si regresará en el futuro o si se trata de una retirada definitiva. Eso convierte la compra en una oportunidad limitada que despierta interés entre los consumidores.

Es a partir de este momento cuando cobra importancia su precio, ya que se comercializa en bandejas de aproximadamente un kilo. Cada una tiene un coste de 17 euros, una cifra ajustada a la calidad de la carne. El equilibrio entre sabor y formato lo convierte en un producto que muchos consideran muy atractivo.

Últimos días para un corte de cordero con mucha demanda

La retirada de este producto marca el final de un ciclo en los lineales de Mercadona. Su presencia se había consolidado como una opción premium dentro de la carnicería. Ahora, la cadena renueva su surtido y deja espacio a nuevas referencias.

El cordero es un ingrediente fundamental en la gastronomía mediterránea y este corte hacía que su consumo fuese más accesible. El formato chuleteado facilita la preparación sin necesidad de grandes técnicas. Además, permite disfrutarlo en distintas ocasiones, tanto en celebraciones como en comidas más informales.

La proximidad de la fecha de retirada ha hecho que muchos clientes se acerquen a buscarlo antes de que desaparezca. Las bandejas están disponibles en la sección de carnicería y podrían agotarse rápidamente. Quienes quieran aprovechar la oportunidad deben hacerlo cuanto antes para no quedarse sin él.

Mercadona refuerza con este movimiento su estrategia de dinamizar el surtido y ofrecer variedad constante. La pierna de cordero chuleteada se despide dejando un hueco que será difícil de sustituir en el corto plazo. Su retirada confirma que incluso los productos más valorados pueden tener un tiempo limitado en los lineales.

Precios y ofertas actualizados el día 08/09/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios