Males notícies de Mercadona per als clients amb un dels seus productes que més triomfa
Mercadona sorprèn en reduir el seu assortiment a la carnisseria i marca un canvi que pocs havien anticipat
Mercadona sorprèn amb un moviment que sacseja la seva secció de frescos i genera expectació. Un producte en particular viu els seus últims dies al lineal. La notícia no ha passat desapercebuda.
A Mercadona els canvis sempre desperten curiositat i aquest no n'és l'excepció. La decisió afecta un article molt reconegut a la carnisseria. El seu final és molt més a prop del que es preveia.
Una proposta diferent a la carnisseria de Mercadona
La secció de carns de Mercadona ofereix un tall que ha sabut conquerir per la seva senzillesa i versatilitat a la cuina. Parlem de la cuixa de xai tallada a costelles, llesta per fer servir en qualsevol recepta. El seu format en safata resulta perfecte per a qui busca comoditat sense renunciar a la qualitat.
Aquest tall de xai destaca per la seva tendresa i sabor, cosa que el converteix en una peça molt apreciada. Es pot preparar al forn, a la planxa o a la graella, sempre amb bons resultats. La seva practicitat ha fet que moltes famílies l'elegeixin per a reunions especials o àpats de cap de setmana.
La data clau és el 14 de setembre, dia en què Mercadona deixarà d'oferir aquest producte a les seves prestatgeries. La companyia no ha anunciat si tornarà en el futur o si es tracta d'una retirada definitiva. Això converteix la compra en una oportunitat limitada que desperta interès entre els consumidors.
És a partir d'aquest moment quan pren importància el seu preu, ja que es comercialitza en safates d'aproximadament un quilo. Cadascuna té un cost de 17 euros, una xifra ajustada a la qualitat de la carn. L'equilibri entre sabor i format el converteix en un producte que molts consideren molt atractiu.
Últims dies per a un tall de xai amb molta demanda
La retirada d'aquest producte marca la fi d'un cicle als lineals de Mercadona. La seva presència s'havia consolidat com una opció premium dins la carnisseria. Ara, la cadena renova el seu assortiment i deixa espai a noves referències.
El xai és un ingredient fonamental a la gastronomia mediterrània i aquest tall feia que el seu consum fos més accessible. El format tallat a costelles facilita la preparació sense necessitat de grans tècniques. A més, permet gaudir-ne en diferents ocasions, tant en celebracions com en àpats més informals.
La proximitat de la data de retirada ha fet que molts clients s'hi acostin a buscar-lo abans que desaparegui. Les safates estan disponibles a la secció de carnisseria i podrien esgotar-se ràpidament. Qui vulgui aprofitar l'oportunitat ha de fer-ho com més aviat millor per no quedar-se'n sense.
Mercadona reforça amb aquest moviment la seva estratègia de dinamitzar l'assortiment i oferir varietat constant. La cuixa de xai tallada a costelles s'acomiada deixant un buit que serà difícil de substituir a curt termini. La seva retirada confirma que fins i tot els productes més valorats poden tenir un temps limitat als lineals.
Preus i ofertes actualitzats el dia 08/09/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: