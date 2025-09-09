Este es el horario de Mercadona el 11 de septiembre: qué tiendas abren en Cataluña

El 11 de septiembre se celebra la Diada de Cataluña, un día cargado de actos institucionales, celebraciones culturales y manifestaciones en las principales ciudades. Se trata de un festivo autonómico, lo que significa que solo afecta a Cataluña. En esta jornada, miles de ciudadanos participan en actividades conmemorativas, pero para muchos también surge la duda práctica: ¿qué pasa con los supermercados?

En el caso de Mercadona, la cadena de distribución líder en España, la respuesta es clara: todas sus tiendas en Cataluña permanecerán cerradas. La compañía, siguiendo su política habitual en festivos señalados, no abrirá ninguno de sus establecimientos este jueves. Mercadona mantiene desde hace años una estrategia muy definida respecto a su calendario laboral.

Una tendencia clara de Mercadona

La cadena suele cerrar en jornadas de relevancia festiva, tanto a nivel nacional como autonómico. Así ocurre con el Día de Navidad, Año Nuevo, el 1 de mayo y, en el caso de Cataluña, también con la Diada. De este modo, aquellos clientes que necesiten realizar compras deberán organizarse y acudir a sus supermercados en los días previos.

Para la Diada 2025, los establecimientos abrirán con normalidad el martes 10 y volverán a hacerlo el viernes 12 de septiembre, en su horario habitual de 9:00 a 21:30 horas. La recomendación de la propia compañía es clara: planificar con antelación. Dado que el 11 de septiembre todos los locales estarán cerrados, lo más prudente es abastecerse de los productos necesarios el día anterior.

Esto es especialmente relevante para aquellos consumidores que dependen de artículos frescos como frutas, verduras, carnes o pescados, que suelen ser los más demandados. El cierre en la Diada no es una excepción de este 2025, sino una práctica consolidada. Año tras año, Mercadona adopta esta medida en Cataluña, en sintonía con el carácter festivo de la jornada.

Sí que se podrá ir a comprar fuera de Cataluña

En otras comunidades donde el 11 de septiembre no se celebra como festivo, sus tiendas funcionarán con total normalidad, lo que subraya el carácter autonómico de la decisión. Aunque el cierre en la Diada es rotundo en el caso de Mercadona, conviene recordar que otras cadenas de supermercados sí optan por abrir. A menudo en zonas turísticas o grandes ciudades como Barcelona.

No obstante, en el caso de Mercadona, no hay excepciones: ninguna tienda abrirá el 11 de septiembre. Por tanto, si necesitas hacer la compra durante la semana de la Diada, ten en cuenta que el jueves será imposible acudir a un Mercadona. La mejor alternativa es organizarse con tiempo y aprovechar los días previos o posteriores.