Lidl tiene el producto que casi todos necesitamos en invierno: a precio de mercadillo

Con la llegada del invierno, las carreteras pueden volverse peligrosas debido a la nieve y el hielo. Para garantizar una conducción segura, es esencial equipar el vehículo con dispositivos antideslizantes adecuados. Esta semana, Lidl ofrece fundas de nieve textiles para ruedas de coche a un precio muy asequible.

Características y ventajas de las fundas de nieve de Lidl

Las fundas de nieve disponibles en Lidl están diseñadas para turismos, SUV, vehículos 4x4 y furgonetas. Actúan como dispositivos antideslizantes para neumáticos, proporcionando una excelente tracción y agarre sobre hielo y nieve. Su estructura de alta resistencia con tejido 3D garantiza un rendimiento óptimo en condiciones invernales.

Una de las principales ventajas de estas fundas es su facilidad de montaje. En tan solo tres minutos, es posible instalarlas, mucho más rápido que las cadenas de nieve tradicionales. Además, su estructura es autocentrante en los neumáticos, lo que facilita su colocación y asegura un ajuste perfecto.

Estas fundas no dañan ni los neumáticos ni las llantas, y no generan las vibraciones típicas de las cadenas metálicas. Están diseñadas para conducir incluso en carreteras mixtas entre hielo y nieve, habiendo sido probadas en más de 120 km en condiciones nevadas. Son también adecuadas para vehículos que no pueden montar cadenas para nieve, ofreciendo una solución versátil y efectiva.

Es importante destacar que, con las fundas para nieve puestas, la velocidad del vehículo no debe superar los 40 km/h. Además, se recomienda evitar frenadas bruscas y aceleraciones fuertes para no dañar la tela de las fundas. Tras su uso, pueden lavarse a mano a un máximo de 30°, facilitando su mantenimiento y prolongando su vida útil.

Oferta especial y cómo aprovecharla

Lidl ha lanzado una oferta especial para los usuarios de la app Lidl Plus. Hasta hoy, quienes dispongan de la aplicación podrán obtener un descuento de 5 euros en la compra, adquiriéndolas por 19,99 euros. Esta promoción representa una excelente oportunidad para equipar el vehículo de manera segura y económica.

El paquete incluye dos fundas para nieve, una bolsa impermeable para su almacenamiento y un par de guantes para facilitar su instalación. Este conjunto completo asegura que el conductor esté preparado para enfrentar las condiciones invernales de manera eficiente.

Para aprovechar esta oferta, es recomendable visitar las tiendas Lidl lo antes posible, ya que las promociones están sujetas a disponibilidad de stock. Además, es aconsejable verificar las dimensiones de los neumáticos del vehículo para asegurarse de que las fundas sean compatibles. Esta información suele estar disponible en el manual del coche o en el lateral de los neumáticos.

En resumen, las fundas de nieve textiles de Lidl ofrecen una solución práctica y efectiva para mejorar la seguridad en la conducción durante el invierno. Su facilidad de instalación, compatibilidad con diversos tipos de vehículos y la oferta especial vigente las convierten en una opción altamente recomendable para quienes buscan prepararse ante las condiciones climáticas adversas.

