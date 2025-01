Lidl té el producte que gairebé tots necessitem a l'hivern: a preu de mercat

Amb l'arribada de l'hivern, les carreteres poden tornar-se perilloses a causa de la neu i el gel. Per garantir una conducció segura, és essencial equipar el vehicle amb dispositius antilliscants adequats. Aquesta setmana, Lidl ofereix fundes de neu tèxtils per a rodes de cotxe a un preu molt assequible.

Característiques i avantatges de les fundes de neu de Lidl

Les fundes de neu disponibles a Lidl estan dissenyades per a turismes, SUV, vehicles 4x4 i furgonetes. Actuen com a dispositius antilliscants per a pneumàtics, proporcionant una excel·lent tracció i adherència sobre gel i neu. La seva estructura d'alta resistència amb teixit 3D garanteix un rendiment òptim en condicions hivernals.

Un dels principals avantatges d'aquestes fundes és la seva facilitat de muntatge. En tan sols tres minuts, és possible instal·lar-les, molt més ràpid que les cadenes de neu tradicionals. A més, la seva estructura és autocentrant en els pneumàtics, cosa que facilita la seva col·locació i assegura un ajust perfecte.

Aquestes fundes no danyen ni els pneumàtics ni les llandes, i no generen les vibracions típiques de les cadenes metàl·liques. Estan dissenyades per conduir fins i tot en carreteres mixtes entre gel i neu, havent estat provades en més de 120 km en condicions nevades. Són també adequades per a vehicles que no poden muntar cadenes per a neu, oferint una solució versàtil i efectiva.

És important destacar que, amb les fundes per a neu posades, la velocitat del vehicle no ha de superar els 40 km/h. A més, es recomana evitar frenades brusques i acceleracions fortes per no danyar la tela de les fundes. Després del seu ús, es poden rentar a mà a un màxim de 30°, facilitant el seu manteniment i prolongant la seva vida útil.

Oferta especial i com aprofitar-la

Lidl ha llançat una oferta especial per als usuaris de l'app Lidl Plus. Fins avui, qui disposi de l'aplicació podrà obtenir un descompte de 5 euros en la compra, adquirint-les per 19,99 euros. Aquesta promoció representa una excel·lent oportunitat per equipar el vehicle de manera segura i econòmica.

El paquet inclou dues fundes per a neu, una bossa impermeable per al seu emmagatzematge i un parell de guants per facilitar la seva instal·lació. Aquest conjunt complet assegura que el conductor estigui preparat per afrontar les condicions hivernals de manera eficient.

Per aprofitar aquesta oferta, és recomanable visitar les botigues Lidl al més aviat possible, ja que les promocions estan subjectes a disponibilitat d'estoc. A més, és aconsellable verificar les dimensions dels pneumàtics del vehicle per assegurar-se que les fundes siguin compatibles. Aquesta informació sol estar disponible al manual del cotxe o al lateral dels pneumàtics.

En resum, les fundes de neu tèxtils de Lidl ofereixen una solució pràctica i efectiva per millorar la seguretat en la conducció durant l'hivern. La seva facilitat d'instal·lació, compatibilitat amb diversos tipus de vehicles i l'oferta especial vigent les converteixen en una opció altament recomanable per a qui busqui preparar-se davant les condicions climàtiques adverses.

Preus i ofertes actualitzats el dia 15/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis