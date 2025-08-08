Largas filas en Costco en EEUU para conseguir estos pantalones de Calvin Klein por $27

En varios almacenes de Costco en Estados Unidos se ha desatado una inesperada oleada de compradores que ha puesto a prueba la paciencia de los clientes más fieles. La escena se repite: largas colas en la sección de ropa masculina, estanterías vacías y compradores que esperan su turno con la vista fija en un solo objetivo.

¿La razón? Unos vaqueros de Calvin Klein que han causado auténtico furor. Se trata del modelo Men’s Denim Jean, que combina un diseño clásico con una notable resistencia y un precio difícil de ignorar: apenas $26,99. La demanda ha crecido tanto que en algunas tiendas se han formado aglomeraciones poco habituales para un producto de moda.

Un diseño clásico a un precio irresistible

Estos vaqueros tienen un corte recto y están disponibles en colores azul y negro, los más buscados por quienes prefieren un estilo clásico. Están confeccionados con una mezcla de algodón (70%), poliéster (28%) y elastano (2%), lo que les da un acabado resistente pero con cierta elasticidad. Además, su peso de 10 onzas los convierte en una prenda robusta, ideal para el día a día.

Otra de sus ventajas es su versatilidad: se presentan en tallas desde la 30 hasta la 42 de cintura, con varios largos de pierna, lo que permite ajustarse a diferentes cuerpos. También existen tallas especiales para personas con mayor estatura o complexión. Este detalle ha sido clave para que más compradores se animen a adquirirlos.

La fabricación corre a cargo de fábricas en Bangladés, donde Calvin Klein suele producir muchas de sus prendas denim. A pesar del bajo precio, el acabado sigue los estándares de la marca. Incluyen cremallera metálica, bolsillo para monedas y costuras reforzadas, todo con el sello Calvin Klein Jeans.

Éxito en tienda y también online

En la página web de Costco, este modelo está disponible con envío estándar incluido en el precio. También se ofrecen opciones de envío exprés, aunque con costes adicionales. La disponibilidad de colores y tallas puede variar según el almacén o la web, lo que ha provocado que muchos acudan en persona.

En cuanto a las valoraciones de los compradores, el pantalón tiene una puntuación media de 3,7 sobre 5 en las reseñas publicadas. Aunque algunos usuarios mencionan diferencias en el color respecto a las fotos digitales, la mayoría destaca la buena relación calidad-precio. Muchos compradores repiten la compra tras probarlos, llevándose incluso varios pares en distintos colores.

El fenómeno demuestra que, cuando una marca reconocida ofrece calidad a precio rebajado, el interés del público se dispara. Y en este caso, la mezcla de estilo, durabilidad y precio ha hecho que estos vaqueros se conviertan en uno de los productos estrella del momento en Costco.