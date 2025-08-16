Ya es Halloween en Aldi en EE. UU.: locura por esta novedad que vas a usar muchísimo

Aunque aún queda un tiempo para la llegada de Halloween, Aldi en Estados Unidos ya ha empezado a adelantar la temporada con una amplia variedad de productos especiales. Esta anticipación ha causado gran expectación entre los compradores, que no dudan en aprovechar la oportunidad para preparar su hogar con motivos y detalles festivos.

Entre las novedades más llamativas de Aldi para esta temporada está el set de cera aromática Kirkton House, una propuesta que combina decoración y aroma, ideal para crear ambiente en casa. Este set tiene un precio de 3,99 dólares. Además, Aldi ofrece otros artículos, pensados para quienes disfrutan de la fiesta y quieren vivirla con intensidad desde ya.

Kirkton House y su set de cera aromática: un imprescindible para Halloween

El producto estrella que ha captado la atención es el set de 9 piezas de cera aromática con aroma a calabaza, llamado "9 Piece Halloween Scented Wax Melts - Pumpkins". Este set está compuesto por tres piezas color naranja, tres rosas y tres azules, todas hechas a mano con forma de calabaza. Su diseño y fragancia suave ofrecen una manera sencilla y elegante de aportar un toque otoñal y festivo al hogar.

Estos wax melts están diseñados para ser usados con un calentador eléctrico de cera, que permite liberar el aroma de manera gradual y continua. Cuando la fragancia desaparece, se recomienda reemplazarlos por otro set para mantener el ambiente acogedor y típico de Halloween. Su precio es bastante accesible, lo que convierte a este producto en una opción económica para quienes buscan ambientar sus espacios.

Además de este modelo con calabazas, Aldi propone otras versiones igualmente atractivas con figuras de gatos, calaveras y murciélagos, también en sets de nueve piezas. Esta variedad permite elegir el diseño que mejor se adapte a la decoración personal y al estilo de cada hogar.

Aldi Finds: una selección amplia y especial para la temporada

Esta gama de productos forma parte de la conocida colección Aldi Finds, una selección especial que Aldi lanza periódicamente con artículos exclusivos y limitados. Para la temporada de Halloween, la oferta incluye no solo estos wax melts, sino también una gran variedad de productos decorativos. Los cuales van desde peluches temáticos hasta mantas espeluznantes y figuras decorativas para adornar cualquier rincón.

La campaña especial de Aldi para Halloween está disponible entre el 13 y el 19 de agosto de 2025. Justo a tiempo para que los consumidores puedan preparar su hogar y vivir la atmósfera de esta fiesta tan popular. Esta fecha es clave para quienes quieran aprovechar las novedades y llenar sus casas de espíritu festivo con artículos originales y asequibles.

Aldi se posiciona como una opción favorita para anticipar la llegada de Halloween, ofreciendo productos que combinan funcionalidad, diseño y un precio atractivo. Así, los amantes de esta festividad pueden empezar a disfrutar de la temporada con detalles que hacen la diferencia.