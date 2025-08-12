Ja ha arribat a Mercadona la beguda més sana i refrescant de totes: ideal a l’agost
Una opció fresca i lleugera de Mercadona que continua marcant tendència entre qui es vol cuidar cada dia
Mercadona té un secret ben guardat als seus passadissos freds, una cosa que combina frescor i caràcter sense demanar permís. No és el que sol ocupar titulars, però sempre aconsegueix quedar-se a la memòria del client. Entre tantes opcions noves, aquest habitual de Mercadona manté un encant discret que no necessita presentació.
La seva popularitat no es mesura en modes, sinó en l'espai fix que ocupa a les neveres de Mercadona any rere any. Pocs productes aconsegueixen aquesta barreja de constància i atractiu sense forçar la seva presència al mercat. Mercadona sap que hi ha clàssics que no es toquen i que, sense fer soroll, acaben conquerint mig país.
Una opció refrescant amb un toc especial
Aquest estiu és més fàcil cuidar-se amb una proposta que refresca i nodreix, perfecta per a qualsevol moment. Aporta una textura suau, sabor agradable i un perfil saludable que encaixa en moltes rutines diàries. El seu disseny combina el pràctic i el nutritiu per a qui busca una cosa bona sense deixar de banda el benestar.
La beguda de Mercadona combina l'açaí i el plàtan en un equilibri que sorprèn a cada glop. Té 0 % de matèria grassa i 20 g de proteïnes en un envàs de 280 g pensat per a qualsevol ocasió. La seva barreja exòtica i el seu aport nutritiu converteixen cada ampolla en un aliat per a l'alimentació diària.
El format portàtil fa que aquesta opció sigui fàcil de portar al gimnàs, l'oficina o qualsevol sortida. El seu envàs individual permet beure-la sense accessoris i gaudir-ne fresca en pocs segons. És perfecta per a un descans, com a tentempié o després d'una sessió d'activitat física.
Per només 1,15 euros, aquesta proposta de Mercadona uneix preu assequible, sabor i nutrició en un mateix envàs. És difícil trobar una altra beguda que aporti tant per tan poc, ideal per repetir sense pensar-ho. Passa de ser un gust ocasional a un complement habitual en plans d'alimentació equilibrats.
Nutrients i sabor en equilibri
La beguda de Mercadona ofereix 20 g de proteïnes d'alta qualitat, perfectes per a la recuperació muscular. La seva fórmula ajuda a augmentar la sacietat i encaixa en dietes de control calòric o de manteniment físic. És una opció saludable per a qui valora productes pràctics i amb un aport nutricional real.
El sabor açaí-plàtan combina frescor i dolçor natural sense resultar embafador al paladar. No inclou sucres afegits, només els que provenen de forma natural dels seus ingredients. Això la converteix en una beguda que cuida el sabor i la salut a parts iguals.
La seva presentació de 280 g és lleugera i perfecta per a qualsevol moment, des d'esmorzars fins a berenars. És fàcil de transportar i es beu directament, sense necessitat d'utensilis ni preparació prèvia. Així, les proteïnes de qualitat es tornen més accessibles a qualsevol part del dia.
Per 1,15 euros, aquesta proposta de Mercadona és una compra intel·ligent per a la butxaca i la salut. El seu perfil nutricional i el seu sabor diferenciat la fan destacar davant d'altres opcions refrigerades. És una beguda que encaixa tant en dietes saludables com en estils de vida actius i exigents.
