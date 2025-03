Euforia absoluta entre los clientes de Bank of America: hasta $300, así de fácil

Bank of America ha lanzado una promoción que está causando sensación entre sus clientes. La entidad ofrece un regalo de $300 a quienes abran una de estas cuentas y cumplan con ciertas condiciones. Este chollo ha generado una reacción muy positiva entre los usuarios, quienes ven en esta oferta una oportunidad única.

Atento: promoción inesperada de Bank of America

Si abres una nueva cuenta de cheques personal en Bank of America y cumples con los requisitos establecidos, recibirás un bono de $300. Esta promoción está disponible hasta el 31 de mayo de 2025, por lo que es importante actuar con rapidez para calificar.

Para participar en esta promoción, debes abrir una de las siguientes cuentas de cheques personales: Bank of America Advantage SafeBalance Banking®, Advantage Plus Banking® o Advantage Relationship Banking®. Es importante destacar que la cuenta Bank of America Advantage SafeBalance Banking® para Family Banking no es elegible para esta oferta.

¿Cuáles son las condiciones para recibir el bono de $300?

Esta oferta representa una excelente oportunidad para los nuevos clientes de Bank of America y los clientes pueden aprovechar la aplicación móvil del banco. Esta ofrece alertas en tiempo real, asistencia financiera virtual y la posibilidad de bloquear y desbloquear la tarjeta de débito fácilmente. Para calificar y recibir el regalo de $300, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Abrir una nueva cuenta de cheques personal elegible a través de la plataforma en línea de Bank of America antes del 31 de mayo.

Configurar y recibir depósitos directos que sumen al menos $2,000 en la cuenta dentro de los 90 días posteriores a la apertura. Un depósito directo calificado incluye ingresos regulares como salario, pensión o beneficios del Seguro Social.

Una vez cumplidas estas condiciones, Bank of America intentará depositar el bono en tu cuenta dentro de los 60 días siguientes. La cuenta debe estar abierta y en buen estado hasta la fecha en que se realice el pago del bono.

Apuntes importantes de Bank of America

Antes de aprovechar esta promoción, ten en cuenta los siguientes aspectos. La oferta está dirigida a nuevos clientes. No son elegibles quienes hayan sido propietarios o copropietarios de una cuenta de cheques personal de Bank of America en los últimos 12 meses.

Al abrir la cuenta en línea, es posible que necesites utilizar un código promocional específico. Asegúrate de verificar esta información en el sitio web oficial de Bank of America para garantizar tu elegibilidad para el bono. El valor del bono puede considerarse ingreso imponible y es recomendable consultar con un asesor fiscal para comprender las implicaciones.