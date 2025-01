Estos son los supermercados que abren el Día de Reyes: horarios de Lidl, Mercadona...

El Día de Reyes, el 6 de enero, la mayoría de las tiendas están cerradas, pero si necesitas algo de última hora, aquí te dejamos los horarios de los supermercados. No todos los comercios tienen el mismo horario, por lo que es importante saber qué días y a qué horas puedes hacer esas compras necesarias.

Si eres de los que prefieren hacer sus compras en las fechas más cercanas a los festivos, te dejamos los horarios de algunos de los supermercados más populares. Para que puedas planificar tus compras sin sorpresas de última hora y asegurarte de que todo está listo para la celebración.

Horarios clave para no quedarte sin provisiones

Mercadona, uno de los más conocidos, tendrá su horario habitual el sábado 4 de enero, de 9:00 a 21:00. Sin embargo, el 5 y 6 de enero permanecerá cerrado todo el día, por lo que si necesitas algo urgente, tendrás que planificarte con antelación.

Lidl, por otro lado, abrirá el sábado 4 de 09:15 a 21:30, el domingo 5 de 10:00 a 19:00, y cerrará el lunes 6. En Aldi, el sábado se mantendrá el horario de 9:00 a 21:00, pero el domingo 5 abrirán solo hasta las 19:00, cerrando también el lunes.

En Carrefour, todos los supermercados estarán abiertos el sábado, pero si necesitas comprar el domingo 5, es mejor consultar su web, ya que algunos establecimientos abrirán de 09:00 a 19:00. El lunes 6 también estarán cerrados.

En Dia, el horario será de 9:00 a 21:30 el sábado y de 9:00 a 14:30 el domingo, pero el lunes cierran. Alcampo abrirá tanto el sábado como el domingo de 9:00 a 21:00, pero cerrará el lunes. Estos horarios te permiten organizarte bien si necesitas productos frescos o artículos de última hora antes del 6 de enero.

¿Mejor hacer compras de última hora o planificar con tiempo?

Si dejas las compras para última hora, es importante tener en cuenta que no todos los supermercados abrirán el Día de Reyes. Por eso, lo mejor es aprovechar los días previos, como el sábado o el domingo, para asegurarte de que no te falte nada. Hacer las compras con tiempo te permite evitar las aglomeraciones típicas de esos días festivos y conseguir todo lo que necesitas sin prisas.

Si te has olvidado de algún detalle y debes hacer las compras de última hora, no te quedes hasta el último minuto. Algunos supermercados como Lidl y Alcampo estarán abiertos el domingo, aunque con horarios reducidos. Asegúrate de consultar los horarios específicos de los supermercados cercanos a ti para no quedarte sin opciones.