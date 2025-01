Aquests són els supermercats que obren el Dia de Reis: horaris de Lidl, Mercadona...

El Dia de Reis, la majoria de les botigues estan tancades, però si necessites alguna cosa d'última hora, aquí et deixem els horaris dels supermercats. No tots els comerços tenen el mateix horari, per la qual cosa és important saber quins dies i a quines hores pots fer aquestes compres necessàries per al 6 de gener.

Si ets dels que prefereixen fer les compres en les dates més properes als festius, et deixem els horaris d'alguns dels supermercats més populars. Perquè puguis planificar les teves compres sense sorpreses d'última hora i assegurar-te que tot està llest per a la celebració.

Horaris clau per no quedar-te sense provisions

Mercadona, un dels més coneguts, tindrà el seu horari habitual el dissabte 4 de gener, de 9:00 a 21:00. Tanmateix, el 5 i 6 de gener romandrà tancat tot el dia, per la qual cosa si necessites alguna cosa, hauràs de planificar-te amb antelació.

Lidl, per altra banda, obrirà el dissabte 4 de 09:15 a 21:30, el diumenge 5 de 10:00 a 19:00, i tancarà el dilluns 6. A Aldi, el dissabte es mantindrà l'horari de 9:00 a 21:00, però el diumenge 5 obriran només fins a les 19:00, tancant també el dilluns.

A Carrefour, tots els supermercats estaran oberts el dissabte, però si necessites comprar el diumenge 5, és millor consultar la seva web, ja que alguns establiments obriran de 09:00 a 19:00. El dilluns 6 també estaran tancats.

A Dia, l'horari serà de 9:00 a 21:30 el dissabte i de 9:00 a 14:30 el diumenge, però el dilluns tanquen. Alcampo obrirà tant el dissabte com el diumenge de 9:00 a 21:00, però tancarà el dilluns. Aquests horaris et permeten organitzar-te bé si necessites productes frescos o articles d'última hora abans del 6 de gener.

Millor fer compres d'última hora o planificar amb temps?

Si deixes les compres per a última hora, és important tenir en compte que no tots els supermercats obriran el Dia de Reis. Per això, el millor és aprofitar els dies previs, com el dissabte o el diumenge, per assegurar-te que no et falti res. Fer les compres amb temps et permet evitar les aglomeracions típiques d'aquests dies festius i aconseguir tot el que necessites sense presses.

Si t'has oblidat d'algun detall i has de fer les compres d'última hora, no et quedis fins a l'últim minut. Alguns supermercats com Lidl i Alcampo estaran oberts el diumenge, encara que amb horaris reduïts. Assegura't de consultar els horaris específics dels supermercats propers a tu per no quedar-te sense opcions.