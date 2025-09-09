Aquest és l’horari de Lidl per a l’11 de setembre a Catalunya: quines botigues obren
Dijous vinent és dia festiu a la regió i no tots els supermercats obren en el seu horari habitual de botiga
La Diada de Catalunya 2025, que se celebra aquest dijous 11 de setembre, és un dels dies més significatius per a la societat catalana. A més de les mobilitzacions i actes institucionals que marquen la jornada, també sorgeixen dubtes pràctics. I és que sempre hi ha compres d'última hora que s'han de fer, encara que sigui dia de festa.
Cal recordar que la Diada és festiu autonòmic, per la qual cosa afecta únicament Catalunya. Això vol dir que la majoria de comerços, supermercats i grans superfícies romandran tancats. Tanmateix, hi ha excepcions que poden resultar molt útils per a qui necessiti fer compres d'última hora.
Lidl: la gran majoria, tancats
La cadena alemanya Lidl, una de les més populars a Catalunya, mantindrà la gran majoria dels seus centres tancats durant l'11 de setembre. Així ho reflecteix la informació consultada a la pàgina web oficial de la companyia. D'aquesta manera, els clients hauran d'organitzar les seves compres amb antelació o esperar al divendres per tornar a trobar els seus establiments oberts en horari normal.
Tot i aquesta norma, cal destacar que de vegades alguns Lidl situats en zones molt turístiques o amb permisos municipals especials poden obrir en festius. No obstant això, aquests casos són residuals i la recomanació principal és verificar a la web de Lidl o al seu cercador de botigues. Encara que el focus principal és en Lidl, no està de més repassar el panorama de la resta de cadenes.
Mercadona, l'ensenya líder en vendes a Espanya, no obrirà els seus supermercats durant la Diada, seguint la política habitual de tancament en dies festius. Carrefour, per la seva banda, sí que oferirà més possibilitats: alguns dels seus centres estaran oberts, especialment en grans nuclis urbans com Barcelona.
El millor és consultar la web oficial
En aquests casos, l'horari podria ser l'habitual o reduït. De nou, la recomanació és consultar el seu localitzador oficial de botigues abans de sortir de casa. En el cas de Dia, l'obertura serà desigual: en general, els supermercats situats en ciutats i zones turístiques mantindran la persiana aixecada.
Tanmateix, no existeix una política per a tot el territori, per la qual cosa convé comprovar l'horari de la botiga més propera mitjançant el seu cercador. Pel que fa a Aldi, la informació és escassa. Alguns establiments obriran, però la companyia no ofereix un llistat detallat de quins.
L'opció més segura continua sent visitar la seva pàgina web per confirmar horaris en temps real. Finalment, Supercor, pertanyent al grup El Corte Inglés, es perfila com una de les alternatives més fiables. La previsió és que tots els seus supermercats estiguin oberts aquest dijous, amb un horari ampli, cosa que facilita les compres fins i tot en un dia festiu.
Per a aquest dijous 11 de setembre de 2025, la gran majoria de supermercats Lidl a Catalunya estaran tancats. Només en casos molt puntuals pot haver-hi excepcions, per la qual cosa s'aconsella comprovar directament a la web de la cadena qualsevol possible obertura. Per a qui necessiti comprar, les opcions més segures seran els establiments de Supercor i alguns Carrefour o Dia, sempre amb horaris subjectes a variacions.
Més notícies: