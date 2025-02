Esta es la deliciosa receta de alitas de pollo de Gordon Ramsay top para la Super Bowl

Gordon Ramsay al rescate. Este domingo, millones de personas se preparan para disfrutar de la Super Bowl. Si aún no has decidido qué preparar para el gran día, ¿por qué no sorprender a tus invitados con unas deliciosas alitas de pollo? Y no cualquier receta. Hablamos de la receta de alitas al horno del famoso chef Gordon Ramsay.

Gordon Ramsey presenta una receta de unas alitas que tienen un toque de pimentón ahumado, ajo y una salsa picante que no te deja indiferente. Estas alitas no solo son fáciles de hacer, sino que también ofrecen una explosión de sabores. Perfectas para acompañar el evento deportivo más esperado del año, estas alitas se convertirán en el plato favorito de todos tus amigos y familiares.

Gordon Ramsay y los ingredientes de sus alitas

Para preparar esta receta, solo necesitas unos pocos ingredientes básicos que, probablemente, ya tienes en casa. Aquí están los ingredientes que necesitarás:

2 libras de alitas de pollo (estilo lollipop)

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de pimentón ahumado

1 cucharadita de sal kosher

2 cucharadas de aceite de canola

Unos trozos de mantequilla sin sal

Pimienta negra recién molida

Salsa picante de tu elección

Con estos ingredientes, podrás hacer unas alitas crujientes por fuera, tiernas por dentro y llenas de sabor. Si te gustan las alitas bien sazonadas, el ajo en polvo y el pimentón ahumado son los ingredientes estrella.

Gordon Ramsay's Hot Ones Inspired Wings

La receta Gordon Ramsay, paso a paso

La receta de Gordon Ramsay es fácil de seguir y no requiere mucho tiempo en la cocina. Estos son los pasos para preparar estas deliciosas alitas:

Precalienta el horno: Comienza precalentando el horno a 375˚F (190˚C). Esto asegura que el horno esté a la temperatura ideal cuando las alitas estén listas para entrar. Prepara las alitas: Seca bien las alitas de pollo con toallas de papel y colócalas en un tazón grande. Añade el ajo en polvo, el pimentón ahumado y la sal kosher. Mezcla bien para que las alitas queden bien cubiertas de condimentos. Cocina las alitas: Calienta una sartén grande apta para horno a fuego medio-alto. Añade el aceite de canola y, cuando esté caliente, agrega las alitas sazonadas. Coloca un poco de mantequilla en la sartén y deja que las alitas se frían por un momento, volteándolas para dorar ambos lados. No olvides agregar pimienta negra al gusto. Hornea las alitas: Una vez que las alitas estén doradas, coloca la sartén en el horno. Hornea durante unos 15 minutos o hasta que las alitas estén crujientes por fuera y cocidas por dentro (debe alcanzar una temperatura interna de 165˚F o 73˚C). Glaseado final: Saca las alitas del horno y ponlas en un tazón grande. Agrega la salsa que quedó en la sartén, un poco más de salsa picante (si lo prefieres más picante) y más mantequilla. Mezcla bien para que las alitas se cubran de manera uniforme con el glaseado. Sirve y disfruta: Coloca las alitas en un plato limpio y ¡a disfrutar! Son perfectas para acompañar la Super Bowl con amigos y familiares.

El sabor perfecto para la Super Bowl

Estas alitas al horno de Gordon Ramsay ofrecen una mezcla perfecta de sabor y textura. El pimentón ahumado le da un toque único, mientras que la salsa picante añade el nivel de intensidad que buscas. La mantequilla y la salsa restante en la sartén crean un glaseado brillante que hace que cada bocado sea irresistible.

Si quieres que tu Super Bowl sea aún más especial, no dudes en preparar estas alitas. Son fáciles de hacer y, lo mejor de todo, no necesitas ser un chef profesional para que salgan perfectas. Con la receta de Gordon Ramsay, tus alitas serán el plato estrella del día.

Así que este domingo, no solo disfrutes del juego, sino también de unas deliciosas alitas que seguro serán el tema de conversación. Con esta receta, podrás impresionar a tus invitados sin esfuerzo. ¡Es el toque perfecto para una Super Bowl inolvidable!