Aquesta és la deliciosa recepta d'ales de pollastre de Gordon Ramsay top per a la Super Bowl

Gordon Ramsay al rescat. Aquest diumenge, milions de persones es preparen per gaudir de la Super Bowl. Si encara no has decidit què preparar per al gran dia, per què no sorprendre els teus convidats amb unes delicioses ales de pollastre? I no qualsevol recepta. Parlem de la recepta d'ales al forn del famós xef Gordon Ramsay.

Gordon Ramsay presenta una recepta d'unes ales que tenen un toc de pebre vermell fumat, all i una salsa picant que no et deixa indiferent. Aquestes ales no només són fàcils de fer, sinó que també ofereixen una explosió de sabors. Perfectes per acompanyar l'esdeveniment esportiu més esperat de l'any, aquestes ales es convertiran en el plat preferit de tots els teus amics i familiars.

Gordon Ramsay i els ingredients de les seves ales

Per preparar aquesta recepta, només necessites uns pocs ingredients bàsics que, probablement, ja tens a casa. Aquí estan els ingredients que necessitaràs:

2 lliures d'ales de pollastre (estil lollipop)

1 cullerada d'all en pols

1 cullerada de pebre vermell fumat

1 culleradeta de sal kosher

2 cullerades d'oli de canola

Uns trossos de mantega sense sal

Pebre negre acabat de moldre

Salsa picant de la teva elecció

Amb aquests ingredients, podràs fer unes ales cruixents per fora, tendres per dins i plenes de sabor. Si t'agraden les ales ben amanides, l'all en pols i el pebre vermell fumat són els ingredients estrella.

Gordon Ramsay's Hot Ones Inspired Wings

La recepta Gordon Ramsay, pas a pas

La recepta de Gordon Ramsay és fàcil de seguir i no requereix molt de temps a la cuina. Aquests són els passos per preparar aquestes delicioses ales:

Preescalfa el forn: Comença preescalfant el forn a 375˚F (190˚C). Això assegura que el forn estigui a la temperatura ideal quan les ales estiguin llestes per entrar. Prepara les ales: Eixuga bé les ales de pollastre amb tovalloles de paper i col·loca-les en un bol gran. Afegeix l'all en pols, el pebre vermell fumat i la sal kosher. Barreja bé perquè les ales quedin ben cobertes de condiments. Cuina les ales: Escalfa una paella gran apta per a forn a foc mitjà-alt. Afegeix l'oli de canola i, quan estigui calent, afegeix les ales amanides. Col·loca una mica de mantega a la paella i deixa que les ales es fregeixin per un moment, girant-les per daurar ambdós costats. No oblidis afegir pebre negre al gust. Enforna les ales: Un cop les ales estiguin daurades, col·loca la paella al forn. Enforna durant uns 15 minuts o fins que les ales estiguin cruixents per fora i cuites per dins (ha d'assolir una temperatura interna de 165˚F o 73˚C). Glacejat final: Treu les ales del forn i posa-les en un bol gran. Afegeix la salsa que va quedar a la paella, una mica més de salsa picant (si ho prefereixes més picant) i més mantega. Barreja bé perquè les ales es cobreixin de manera uniforme amb el glacejat. Serveix i gaudeix: Col·loca les ales en un plat net i a gaudir! Són perfectes per acompanyar la Super Bowl amb amics i familiars.

El sabor perfecte per a la Super Bowl

Aquestes ales al forn de Gordon Ramsay ofereixen una barreja perfecta de sabor i textura. El pebre vermell fumat li dona un toc únic, mentre que la salsa picant afegeix el nivell d'intensitat que busques. La mantega i la salsa restant a la paella creen un glacejat brillant que fa que cada mos sigui irresistible.

Si vols que la teva Super Bowl sigui encara més especial, no dubtis a preparar aquestes ales. Són fàcils de fer i, el millor de tot, no necessites ser un xef professional perquè surtin perfectes. Amb la recepta de Gordon Ramsay, les teves ales seran el plat estrella del dia.

Així que aquest diumenge, no només gaudeixis del joc, sinó també d'unes delicioses ales que segur seran el tema de conversa. Amb aquesta recepta, podràs impressionar els teus convidats sense esforç. És el toc perfecte per a una Super Bowl inoblidable!