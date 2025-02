Llega la felicidad a Lidl: la novedad que los clientes pedían a gritos ya está aquí

Lidl ha lanzado una nueva versión de sus croquetas artesanales de jamón, uno de los productos más populares en sus estanterías. Estas croquetas son un referente de calidad y sabor, pero la compañía no ha dejado de mejorar sus características para adaptarse a las nuevas demandas. Si eres un amante de estos productos, no te querrás perder la última novedad que ha llegado a las tiendas.

Lidl decide mejorar sus croquetas artesanales de jamón

Lidl ha introducido mejoras significativas en la receta de sus croquetas para ofrecer una opción más equilibrada a sus clientes. Este producto ha sido reformulado para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, especialmente aquellas que buscan reducir el contenido de azúcares y grasas. Como resultado, las croquetas continúan manteniendo su sabor delicioso, pero con una mejora en su perfil nutricional.

La empresa también ha mostrado su compromiso con la salud de los consumidores al ofrecer productos propios de una alimentación más saludable. Aunque las croquetas de jamón de Lidl ya eran una opción sabrosa y popular, la compañía ha querido dar un paso más para satisfacer la creciente demanda de productos más equilibrados. Y es que, como siempre, Lidl está atento a las necesidades de sus clientes y la reforma del producto busca hacerlo aún más saludable.

Lidl ha anunciado en su folleto esta semana que sus croquetas artesanales de jamón han reducido un 59% el contenido de azúcar. Esta significativa mejora forma parte de un esfuerzo general de la compañía para ofrecer productos con menos azúcares y grasas, lo que contribuye a una dieta más equilibrada y saludable. Esta reformulación refleja la tendencia creciente en la industria alimentaria de reducir los azúcares añadidos en productos tradicionales.

El cambio es un paso importante para hacer que estos productos sean más adecuados para una alimentación más controlada sin renunciar al sabor. A pesar de la reducción de azúcar, las croquetas mantienen su cremosidad y sabor característicos, permitiendo disfrutar de una experiencia culinaria única. Con esta mejora, Lidl sigue demostrando su compromiso con la calidad y el bienestar de sus clientes.

Así son las croquetas de jamón reformuladas

Estas croquetas se presentan en un envase de 500 gramos, lo que equivale a unas 14-20 unidades, dependiendo del tamaño de las croquetas. Esto las convierte en una opción perfecta para una comida familiar o una cena con amigos. Su preparación sencilla: bastan solo 3-4 minutos en la freidora a 180 ºC para obtener una textura crujiente por fuera y cremosa por dentro.

El precio de 1,19 euros por el paquete hace que estas croquetas sigan siendo una opción económica, a pesar de la mejora en su fórmula. La relación calidad-precio sigue siendo excelente, lo que las convierte en una elección atractiva para aquellos que buscan productos sabrosos sin gastar demasiado. Además, la nueva fórmula también las convierte en una opción más saludable, lo que permite disfrutar de ellas sin preocupaciones.

Lidl continúa ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos, y con esta nueva receta de las croquetas artesanales de jamón, no es la excepción. Su esfuerzo por adaptar sus productos a las necesidades actuales de los consumidores demuestra que siempre está buscando maneras de mejorar. Si aún no has probado esta nueva versión, es el momento perfecto para hacerlo y disfrutar de una opción más equilibrada sin sacrificar el sabor.

Precios y ofertas actualizados el día 11/02/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios